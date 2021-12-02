Azeri kızı Günel'in annesi güzelliğiyle kızını solladı! Gören dönüp bir daha baktı

Azeri kızı Günel'in annesi güzelliğiyle kızını solladı! Gören dönüp bir daha baktı

Didem şarkısıyla Türkiye'de şöhreti yakalayan ve son dönemlerde değişimiyle adından söz ettiren Azerbaycanlı şarkıcı Günel Zeynalova'nın annesi, güzelliğiyle kızını adeta gölgede bırakıyor.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye çıkarmasıyla ünlenen Azeri kızı Günel Zeynalova, o günden sonra bir anda şöhreti yakalamıştı.

Yine yönetmenliğini Tatlıses'in üstlendiği "Oy Didem" şarkısıyla hafızalara kazınan Azeri kızı Günel, ilk klibinde kalın kaşları ve sevimliliğiyle dikkati çekmişti.

ESTETİKLE BAMBAŞKA BİRİNE DÖNÜŞTÜ

Küçük yaşta başladığı sanat hayatına başarılı bir ses sanatçısı olarak devam eden Azeri kızı Günel'in eski halinden eser kalmadı.

Geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka birine dönüşen Günel'in son hali beğenilirken bazı hayranları, "Yeter artık" demeden edemedi.

GÜZELLİĞİYLE BAŞ DÖNDÜRDÜ

Son olarak 'manevi babam' dediği İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in düğününde ortaya çıkan Azeri kızı Günel Zeynalova, güzelliğiyle adeta baş döndürdü.

ANNESİ KIZINI GÖLGEDE BIRAKTI

Bir dönemin çocuk şarkıcısı Azeri kızı Günel, sosyal medya hesabından anne ve babası ile çekildikleri kareyi takipçileriyle paylaştı. Günel Zeynalova'nın pozuna hayranlarından beğeni yağdı.

Günel'in annesi Zöhre Zeynalova'nın güzelliğini gören sosyal medya kullanıcıları "Annesi, kızını solladı" ve "Ne kadar da güzel" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Azeri kızı Günel Zeynalova'nın annesi...