Euro
15.64
-0.42%
Dolar
14.12
0.20%
Altın
879.35
0.81%
Borsa
2023
1.87%
Bitcoin
599.506
-3.13%
BTXN Coin
37.22
-0.16%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C

    Aziz 16. bölüm 2. fragmanı: Çok güzel bir gelin olmuşsun Efnan...

    Show TV'nin sevilen dizisi Aziz'in 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Efnan'ı gelinlikle gören Aziz'in çok etkilendiği ve ona övgü dolu sözler söylediği görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 23:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aziz 16. bölüm 2. fragmanı: Çok güzel bir gelin olmuşsun Efnan...

    Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği ve senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı Show TV'nin sevilen dizisi Aziz, yeni bölümleri ile reytinglerde zirveye doğru yükselişini sürdürüyor.

    Başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Fırat Tanış ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı O3 Medya imzalı Aziz dizisi, yeni fragmanını görücüye çıkardı.

    Murat Yıldırım'ın Aziz'e hayat verdiği dizinin fragmanında; Efnan'ın gelinlik giydiği ve Aziz'in karşısına geldiği görüldü.

    Efnan'ı gelinlikle gören ve ona hayran olan Aziz, "Çok güzel bir gelin olmuşsun Efnan.." dedi ve bu anlara Dilruba şahit oldu.

    Efnan, Aziz'in kendisine söylediği sözler karşısında duygularını gizleyemedi ve gözyaşlarını akıtmaya başladı. İşte Aziz 16. bölüm 2. fragmanı...

    Aziz 16. bölüm 2. fragmanı İZLE

     

    Aziz 16. bölüm 2. fragmanı: Çok güzel bir gelin olmuşsun Efnan... #1


    İlginizi Çekebilir

    MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 2 Mart 2022: Sayısal Loto bilet sorgulama
    Yaşam

    MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 2 Mart 2022: Sayısal Loto bilet sorgulama

    Kocaeli'deki gencin Türk bayrağı talebi gerçekleşti
    Gündem

    Kocaeli'deki gencin Türk bayrağı talebi gerçekleşti

    Metaverse Yatırımı, Geleceğinize Yatırım Demektir!
    MetaEvren

    Metaverse Yatırımı, Geleceğinize Yatırım Demektir!

    Görüş Bildir