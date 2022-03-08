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- Aziz 17. bölüm fragmanı: Aziz mahkemede Andre'yi öldürdüğünü itiraf etti, idam edilecek!
Aziz 17. bölüm fragmanı: Aziz mahkemede Andre'yi öldürdüğünü itiraf etti, idam edilecek!
- Haber Merkezi
- 08.03.2022 - 10:59
- Güncelleme : 08.03.2022 - 12:24
Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği ve senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı Show TV'nin sevilen dizisi Aziz, sezonun en beğenilen yapımları arasında yer alıyor.
Başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Fırat Tanış ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı O3 Medya imzalı Aziz dizisi, heyecan dolu yeni bölümleri ile reytniglerdeki başarı grafiğini artırmayı sürdürüyor.
Murat Yıldırım'ın Aziz'e hayat verdiği dizinin 11 Mart Cuma akşamı ekranlara gelecek olan 17. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.
Efnan'ın parmaklıklar ardında olduğu tanıtımda, Aziz ile aralarındaki duygu dolu anlar yaşanıyor.
Pierre, Efnan'a hakkında idam kararının çıkabileceğini söylerken mahkemenin sonucu büyük merak konusu oluyor. Adem'in Dilruba'yı açıkça tehdit ettiği anlar ise dikkat çekiyor.
Diğer yandan Aziz, mahkemede Efnan'ı kurtarmak için kendini feda ederek Andre'yi öldürdüğünü itiraf ederken akıllara "Aziz, idam edilecek mi?" sorusu geliyor.
Peki Aziz idam edilecek mi? İşte Aziz 17. bölüm fragmanı...