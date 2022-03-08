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Aziz 17. bölüm fragmanı: Aziz mahkemede Andre'yi öldürdüğünü itiraf etti, idam edilecek!

Aziz 17. bölüm fragmanı: Aziz mahkemede Andre'yi öldürdüğünü itiraf etti, idam edilecek!

Aziz dizisinin 17. bölüm fragmanında; Aziz, mahkemede Efnan'ı kurtarmak için kendini feda ederek Andre'yi öldürdüğünü itiraf etti. Bu sahne akıllara "Aziz, idam edilecek mi?" sorusunu getirdi.