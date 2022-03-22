- Haberler
- Medya Haberleri
- Aziz 19. bölüm fragmanı: Aziz ölüyor, Pierre Martin'den Efnan'a ahlaksız teklif!
Aziz 19. bölüm fragmanı: Aziz ölüyor, Pierre Martin'den Efnan'a ahlaksız teklif!
- Haber Merkezi
- 22.03.2022 - 21:36
Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği ve senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı Show TV'nin sevilen dizisi Aziz, Cuma günleri ekrana geliyor.
Başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Fırat Tanış ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı O3 Medya imzalı Aziz dizisi, artırdığı reytingleri ile dikkati çekiyor.
Murat Yıldırım'ın Aziz'e Simay Barlas'ın ise Efnan'a hayat verdiği dizinin son fragmanı yine nefes kesti.
Yayınlanan fragmanda; Aziz'in ölüm döşeğinde olduğu, nabzının durduğu ve artık son nefesini verdiği görüldü.
Bu sırada gözyaşlarına boğulan Efnan tek başına kalırken, Delege Pierre Martin ise onu iyice köşeye sıkıştırdı.
Efnan'a ahlaksız bir teklifte bulunan Delege Pierre Martin, fragmanı izleyen seyircileri sinir krizine soktu. İşte Aziz 19. bölüm fragmanı...