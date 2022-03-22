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Aziz 19. bölüm fragmanı: Aziz ölüyor, Pierre Martin'den Efnan'a ahlaksız teklif!

Aziz 19. bölüm fragmanı: Aziz ölüyor, Pierre Martin'den Efnan'a ahlaksız teklif!

Aziz'in yayınlanan son fragmanında; Aziz'in ölüm döşeğinde olduğu görülürken, Efnan ise gözyaşlarını tutamadı. Delege Pierre Martin ise Efnan'a ahlaksız bir teklifte bulundu.