Aziz 21. bölüm fragmanı: Pierre Martin Efnan'ı tehdit etti, Dilruba ölüm döşeğinde!

Aziz dizisinin 20. bölüm fragmanında; Delege Pierre Martin, Efnan'ı tehdit etti. Ölüm döşeğindeki Dilruba'nın yardım çığlıkları dikkati çekerken Pierre'nin yanına giden Aziz, Efnan'ın resmini gördü.

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği ve senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı Show TV'nin sevilen dizisi Aziz, Cuma akşamlarına damgasını vuruyor.

Başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Fırat Tanış ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı O3 Medya imzalı Aziz dizisi, heyecan dolu yeni bölümleri ile nefes kesiyor.

Murat Yıldırım'ın Aziz'e, Simay Barlas'ın ise Efnan'a hayat verdiği dizinin 15 Nisan Cuma akşamı ekranlara gelecek olan 21. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Heyecan dolu fragmanda; Delege Pierre Martin, ''Eğer yarın buraya gelirseniz burada sizi çok güzel bir sürpriz bekleyecek. Gelmezseniz Aziz Payidar'a bildiğim her şeyi anlatırım. Seçim sizin.'' diyerek Efnan'ı tehdit etti.

Adem'in Dilruba'yı öldürmeye kalkıştığını ve dilruba'nın hamile olduğunu öğrenen Aziz, Adem'den hesap sormaya gitti.

Bebeğini düşürmek için ilaç kullanan Dilruba'nın, ölüm döşeğinde can çekişirken attığı yardım çığlıkları ise fragmana damga vurdu.

Öte yandan Delege Pierre'nin yanına giden Aziz, Efnan'ın resmini görünce büyük bir şok yaşadı. İşte Aziz 21. bölüm fragmanı...

Aziz 21. Bölüm 1. Fragman VİDEO

Aziz'in yirminci bölümünde neler oldu?

Aziz can çekişirken Efnan’ın gizemli yokluğu akıllarda soru işareti bırakır. Kenan, Pierre ve Galip’in de desteğiyle şehirdeki ticaret dengesini alt üst edecek bir yola başvurur. Böylece Aziz, gözünü açar açmaz çetin bir mücadelenin içine girer ve düşman cephesine karşı büyük bir savaş başlatır.

Adem’in şiddetine dayanamayan Dilruba herkesi tedirgin edecek bir karar alır. Efnan Pierre’den kurtulmak isterken onun eline büyük bir koz vermiştir. Bu koz Aziz ve Efnan aşkının bir kere daha sınanmasına neden olacaktır.