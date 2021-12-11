Euro
15.7232
0.82%
Dolar
13.8834
0.7%
Altın
795.98
1.11%
Borsa
2.035
0.2%
Bitcoin
705.895
2.17%
BTXN Coin
41.50
0.77%
14ºC
İstanbul
Bulutlu 14 C

    Aziz 7. bölüm fragmanı: Murat Yıldırım'ın eşi Iman Elbani gözüktü

    Murat Yıldırım ve Damla Sönmez'i buluşturan Aziz dizisi, yeni bölümleri ile devam ediyor. Dizinin yayınlanan yeni fragmanında, Murat Yıldırım'ın eşi Iman Elbani ilk kez görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2021 - 13:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aziz 7. bölüm fragmanı: Murat Yıldırım'ın eşi Iman Elbani gözüktü

    Yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'un oturduğu, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği ve senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı Show TV'nin iddialı dizileri arasına girmeye çalışan Aziz, yeni bölümleriyle devam ediyor.

    Başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın yer aldığı O3 Medya imzalı Aziz dizisine, Iman Elbani dahil oldu.

    Dizinin yayınlanan son fragmanında görülen Elbani'nin Mısır Prensesi Fevziye karakterine hayat vereceği öğrenildi.

    Yayınlanan fragmanda; Mısır Prensesi Fevziye'nin Hatay'a geldiği görülürken, Aziz kendisinden saklanan büyük sırrı öğrendi.

    Aziz babasının iflas etmediğini ve kendisi dönene kadar mallarını amcasına bıraktığını öğrenirken, bundan sonra ne yapacağı ise merak edilmeye başlandı. İşte Aziz 7. bölüm fragmanı...

    Aziz 7. bölüm fragmanı İZLE

    Aziz 7. bölüm fragmanı: Murat Yıldırım ın eşi Iman Elbani gözüktü #1

    Aziz 7. bölüm fragmanı: Murat Yıldırım ın eşi Iman Elbani gözüktü #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir