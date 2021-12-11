- Haberler
- Medya Haberleri
- Aziz 7. bölüm fragmanı: Murat Yıldırım'ın eşi Iman Elbani gözüktü
Aziz 7. bölüm fragmanı: Murat Yıldırım'ın eşi Iman Elbani gözüktü
- Haber Merkezi
- 11.12.2021 - 13:25
Yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'un oturduğu, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği ve senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı Show TV'nin iddialı dizileri arasına girmeye çalışan Aziz, yeni bölümleriyle devam ediyor.
Başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın yer aldığı O3 Medya imzalı Aziz dizisine, Iman Elbani dahil oldu.
Dizinin yayınlanan son fragmanında görülen Elbani'nin Mısır Prensesi Fevziye karakterine hayat vereceği öğrenildi.
Yayınlanan fragmanda; Mısır Prensesi Fevziye'nin Hatay'a geldiği görülürken, Aziz kendisinden saklanan büyük sırrı öğrendi.
Aziz babasının iflas etmediğini ve kendisi dönene kadar mallarını amcasına bıraktığını öğrenirken, bundan sonra ne yapacağı ise merak edilmeye başlandı. İşte Aziz 7. bölüm fragmanı...