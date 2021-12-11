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Aziz 7. bölüm fragmanı: Murat Yıldırım'ın eşi Iman Elbani gözüktü

Aziz 7. bölüm fragmanı: Murat Yıldırım'ın eşi Iman Elbani gözüktü

Murat Yıldırım ve Damla Sönmez'i buluşturan Aziz dizisi, yeni bölümleri ile devam ediyor. Dizinin yayınlanan yeni fragmanında, Murat Yıldırım'ın eşi Iman Elbani ilk kez görüldü.