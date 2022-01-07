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- Aziz dizisi (7 Ocak 2022) bu akşam yok mu, neden? Yayın tarihinde değişiklik...
Aziz dizisi (7 Ocak 2022) bu akşam yok mu, neden? Yayın tarihinde değişiklik...
Aziz dizisi, Show TV'nin bu akşamki yayın akışında yer almadı. Seyirciler ise "Aziz yeni bölüm bu akşam yok mu, neden" sorularına yanıt arıyor. Peki Aziz neden yok, yeni bölüm ne zaman?
- Haber Merkezi
- 07.01.2022 - 17:47
Başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın yer aldığı O3 Medya imzalı Aziz dizisinde heyecan sürüyor.
Her hafta cuma akşamları yeni bölümüyle ekrana gelen Aziz dizisinin, 7 Ocak Cuma yayın akışında yer almaması, ''Aziz neden yok?'' sorusunu gündeme taşıdı.
Seyirciler, Aziz bu akşam yok mu, neden yayınlanmadı merak ediyor. İşte yeni bölüme dair detaylar...
AZİZ DİZİSİ BU AKŞAM YOK MU?
Aziz yerine bu hafta 7 Ocak Show TV yayın akışı içerisinde saat 20:00’de Mekanik 2: Suikast yayınlanacak. Aziz dizisinin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği ise yayınlanan fragman ile belli oldu.
AZİZ YENİ BÖLÜM TARİHİ
Aziz dizisinin yeni bölümü 14 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek.