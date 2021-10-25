Aziz dizisi Yalancı'yı gününden etti! İşte Yalancı dizisinin yeni yayın günü

Murat Yıldırım ve Damla Sönmez'i buluşturan Show TV'nin yeni dizisi Aziz, Yalancı dizisini gününden etti. Cuma günleri izleyici karşısına çıkan Yalancı, 2 Kasım'dan itibaren Salı günleri yayınlanacak.

Yönetmen koltuğunda başarılı isim Hülya Gezer'in oturduğu, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Show TV'nin bu sezon en iddialı projelerinden biri olan Yalancı, büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak'ın yer aldığı Süreç Film imzalı Yalancı dizisinin güçlü bir hikayesi bulunuyor.

İngiliz dizisi Liar'dan uyarlanan, bir edebiyat öğretmeni ve bir doktorun akşam yemeği sonrası hayatlarının kabusa dönüşmesini konu edinen Yalancı, cuma akşamları izleyicisiyle buluşuyordu.

Ancak başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın yer aldığı Show TV'nin yeni dizisi Aziz'in yayın hayatına başlayacak olması her şeyi değiştirdi.

SALI GÜNLERİ YAYINLANACAK

Yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'un oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı O3 Medya imzalı Aziz'in yayın tarihi belli oldu.

Bir adamın halkını yeniden özgürlüğüne kavuşturmasının ve gerçek aşkı bulmasının hikayesini ekranlara taşıyacak olan Aziz dizisi, 5 Kasım Cuma günü saat 20.00'de ilk bölümüyle yayında olacak.

Aziz'in yayın tarihinin cuma günü olarak belirlenmesiyle birlikte Yalancı dizisinin yayın gününde değişikliğe gidildi.

Böylece her Cuma akşamı saat 20.00'de yayınlanan Yalancı, 2 Kasım Salı gününden itibaren her Salı izleyicisiyle buluşacak.

Yalancı'nın, salı günü ekranlarda olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Masumlar Apartmanı ve Evlilik Hakkında Her Şey dizilerinin karşısındaki akıbeti ise şimdiden merak konusu oldu.