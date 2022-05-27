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Aziz dizisi yolun sonuna geldi! O tarihte ekranlara veda ediyor

Aziz dizisi yolun sonuna geldi! O tarihte ekranlara veda ediyor

Murat Yıldırım ve Simay Barlas'ı buluşturan Show TV ekranlarının sevilen dizisi Aziz'in sezon finali tarihi belli oldu. Peki Aziz dizisi ne zaman sezon finali yapacak? İşte sezon finali tarihi...