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- Aziz dizisi yolun sonuna geldi! O tarihte ekranlara veda ediyor
Aziz dizisi yolun sonuna geldi! O tarihte ekranlara veda ediyor
- Haber Merkezi
- 27.05.2022 - 18:27
Yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği ve senaryosunu Ali Onur Sütsataner'in kaleme aldığı Show TV'nin sevilen dizisi Aziz, Cuma akşamlarına damgasını vuruyor.
Başrollerinde Murat Yıldırım, Simay Barlas, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı Aziz dizisi, heyecan dolu yeni bölümleri ile nefes kesiyor.
Murat Yıldırım'ın Aziz'e, Simay Barlas'ın ise Efnan'a hayat verdiği dizi, kendi izleyici kitlesini oluşturmayı başardı.
Reytinglerde beklenilenin oldukça altında kalan dizinin ekran macerasında devam edip etmeyeceği merak konusuydu.
Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği O3 Medya imzalı dizinin sezon finali yapacağı öğrenildi.
28 bölümle birlikte sezonu kapatıyor
Cuma akşamlarını renklendiren Aziz dizisinin sezon finali tarihi belli oldu.
27 Mayıs Cuma akşamı 27. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Aziz dizisi, gelecek hafta yayınlanacak 28. bölümüyle birlikte sezon finali yapacak.