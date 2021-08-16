Aziz dizisinde flaş gelişme! Murat Yıldırım'la uyumsuz bulunmuştu... O isim dizi başlamadan ayrıldı

Aziz dizisinde flaş gelişme! Murat Yıldırım'la uyumsuz bulunmuştu... O isim dizi başlamadan ayrıldı

Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği Aziz dizisi, sete çıkmaya hazırlanırken flaş bir gelişme yaşandı. Melisa Şenolsun, başrolünü Murat Yıldırım ve Damla Sönmez'le paylaşacağı diziden ayrılma kararı aldı.

Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği ve yeni sezonda Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Aziz dizisi, eylül ayında sete çıkması planlanıyor.

Başrolünde Murat Yıldırım'ın yer aldığı dizide, başrol karakterlerden Efnan'ı Melisa Şenolsun'un, Dilruba'yı ise Damla Sönmez'in oynayacağı ortaya çıkmıştı.

Ancak diziyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

MELİSA ŞENOLSUN DİZİDEN AYRILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Murat Yıldırım ve Damla Sönmez'le başrolü paylaşacak olan Melisa Şenolsun, Aziz dizisinden ayrılma kararı aldı.

Şenolsun'un, sözleşme konusundan kaynaklanan nedenlerden dolayı yapım şirketiyle karşılıklı anlaşarak ayrıldığı öğrenildi. Öte yandan Şenolsun'un üç farklı şirketten iş teklifi aldığı da öğrenildi.

MURAT YILDIRIM VE MELİSA ŞENOLSUN İKİLİSİ BEĞENİLMEMİŞTİ

Aziz dizisinde Murat Yıldırım'ın partnerini oynayacak isim için uzun süren arayış nihayet sona ermiş ve baş kadın karakter için genç oyuncu Melisa Şenolsun'la anlaşma sağlanmıştı.

Ancak Melisa Şenolsun seçimi, izleyiciler tarafından beğenilmemişti. İzleyiciler, Murat Yıldırım ve Melisa Şenolsun'un birbirine hiç yakışmadıklarını öne sürererek karara büyük tepki göstermişti.