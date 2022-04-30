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    Aziz dizisinde seyirciyi sarsan ayrılık! O ismin vedası kartları yeniden dağıtacak...

    Show TV'nin sevilen dizisi Aziz'de hayat verdiği Dilruba karakteriyle adından söz ettiren Damla Sönmez, senaryo gereği diziden ayrıldı. Sönmez'in vedası, dizideki dengeleri değiştirecek...
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2022 - 11:33
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    Aziz dizisinde seyirciyi sarsan ayrılık! O ismin vedası kartları yeniden dağıtacak...

    Show TV ekranlarında yayınlanan O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği "Aziz" dizisi, başarıyı yakaladı.

    Başrollerinde Murat Yıldırım, Simay Barlas, Fırat Tanış, Ahmet Mümtaz Taylan dizi isimlerin yer aldığı dizi, cuma akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor.

    Reytinglerde de adından söz ettiren Aziz'den hem hikayeye başka bir yön verecek, hem de seyircileri üzecek bir haber geldi.

    Damla Sönmez veda etti

    Dizide hayat verdiği Dilruba karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Damla Sönmez, senaryo gereği dün akşam ekrana gelen bölümle diziye veda etti.

    23. bölümden itibaren diziden ayrılan sevilen oyuncu, setin son gününde yönetmen Recai Karagöz ve partneri Murat Güven Akpınar ile hatıra fotoğrafları çektirdi.

    Setteki duygu yüklü anlar fotoğraflara yansırken paylaşılan bu kareler sosyal medyada da ilgi gördü.

    Aziz dizisinde seyirciyi sarsan ayrılık! O ismin vedası kartları yeniden dağıtacak... #1

    Aziz dizisinde seyirciyi sarsan ayrılık! O ismin vedası kartları yeniden dağıtacak... #2

    Aziz dizisinde seyirciyi sarsan ayrılık! O ismin vedası kartları yeniden dağıtacak... #3


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