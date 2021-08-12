Aziz dizisine bomba transfer! Murat Yıldırım'ın yeni partneri belli oldu.. İşte merak edilen o isim

Aziz dizisine bomba transfer! Murat Yıldırım'ın yeni partneri belli oldu.. İşte merak edilen o isim

Başrolünde Murat Yıldırım'ın yer aldığı Aziz dizisinin kadın başrol oyuncusu da belli oldu. Murat Yıldırım'ın dizideki partneri, son olarak Atiye dizisinde rol alan Melisa Şenolsun oldu.

Başrolünde Murat Yıldırım'ın yer aldığı ve yeni sezonda Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Aziz dizisinin hazırlıkları sürüyor.

Genel yönetmenliğini ve tasarımını Türkiye'nin en başarılı yönetmenlerinden Zeynep Günay Tan'ın üstlendiği dizinin başrol kadın yıldızı bomba bir isim oldu.

MURAT YILDIRIM'IN YENİ PARTNERİ MELİSA ŞENOLSUN

Güzelliği ve oyunculuk yeteneğiyle her sezon en çok teklif alan isimlerden biri olan Melisa Şensolsun, Aziz dizisinde Murat Yıldırım'ın partneri oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Şenolsun, Eda Tezcan'ın yazdığı dizide Efnan karakterine hayat verecek.

Çekimleri eylül ayında başlayacak olan dizinin kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Güven Murat Akpınar, Meral Çetinkaya ve Fırat Tanış gibi güçlü isimler yer alıyor.