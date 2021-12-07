Aziz dizisine bomba transfer! O yıldız ismin güzeller güzeli eşi geliyor...

Murat Yıldırım ve Damla Sönmez'in yer aldığı Aziz dizisi, yeni bölümleriyle devam ediyor. Hüzünlü bir aşk hikayesi ve Hatay'ın kurtuluşunu anlatan diziye, bomba bir isim transfer oldu.

Yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'un oturduğu, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği ve senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı Show TV'nin iddialı dizisi Aziz, yeni ve heyecanlı bölümlerle seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor.

Başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın yer aldığı O3 Medya imzalı Aziz dizisi, hüzünlü bir aşk hilayesini ve Hatay'ın kurtuluşunu konu alıyor.

Geçtiğimiz günlerde dizinin yayınlanan yeni bölümünde Atatürk sahnesine yer verildi ve bu durum reytinglerdeki başarıyı etkiledi.

Reytinglerdeki yükselişini hızla sürdüren ve seyircisinin beğenisini kazanan dizi, usta oyuncu kadrosu ile beğeni topluyor.

Dizinin hem usta hem de genç oyuncu kadrosuna herkesi etkileyecek ve şaşırtacak bir isim daha dahil oldu.

İMAN ELBANİ'DEN AZİZ SÜRPRİZİ

Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Aziz dizisinde, Murat Yıldırım'ın eşi İman Elbani boy gösterecek. Fas asıllı güzel oyuncu Türkiye’de ilk kez kamera karşısına geçecek.

İman Elbani'nin hangi rolü canlandıracağı merak konusu olurken, setten ilk kareler geldi.

Paylaşılan kareler, dizinin hayranlarını oldukça heyecanlandırdı. Güçlü kadrosu, etkileyici hikayesi ile Aziz her Cuma saat 20.00’de Show TV’de.