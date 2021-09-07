Aziz dizisinin kadrosunda kimler var, ne zaman başlayacak? Murat Yıldırım'dan yeni proje..

Aziz dizisinin kadrosunda kimler var, ne zaman başlayacak? Murat Yıldırım'dan yeni proje..

Ramo dizisinde sergilediği oyunculuk ile herkesin beğenisini kazanan Murat Yıldırım, Aziz dizisiyle ekranlara dönecek. Peki, Aziz dizisinin kadrosunda kimler var, ne zaman başlayacak? İşte detaylar..

Esra Bilgiç ile Ramo dizisinde başrolü paylaşan Murat Yıldırım, Aziz karakterine hayat vereceği yeni bir proje ile ekranda olacak.

Ramo dizisinde oyunculuğu ile takdir toplayan Yıldırım yeni projesi için gün sayarken, diziye dair detaylar ise merak edilmeye başlandı.

Murat Yıldırım'ı ekranlarda izlemeyi özleyenler, "Aziz dizisinin kadrosunda kimler var, ne zaman başlayacak?" sorusunu gündeme getirdi.

O3 Medya Twitter hesabından yaptığı paylaşıma, "Yeniden başlamanın, aşkın ve hürriyetin adıdır Aziz." notunu düştü.

Peki, Aziz dizisinin kadrosunda kimler var, ne zaman başlayacak?

AZİZ DİZİSİNİN KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yeni sezonda Show TV'de yayınlanacak olan Aziz dizisi sete çıktı. O3 Medya imzalı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım ve Damla Sönmez'in yanı sıra Ahmet Mümtaz Taylan, Meral Çetinkaya, Füsun Demirel, Fırat Tanış gibi usta oyuncular yer alıyor.

AZİZ DİZİSİNİN KONUSU

Zeynep Günay Tan'ın proje tasarımını yaptığı ve Eda Tezcan'ın hikayesini yazdığı Aziz dizisi, 1930'lu yılları anlatacak.

Aziz bir Fransız askerinin ölümüne neden olacak. Bu olaydan sonra baba ocağını terk edecek olan Aziz, büyük aşkı olan Dilruba'yı terk etmek durumunda kalacak. Aziz, bu olayın unutulması sonrasında döneceği Antakya'da bambaşka bir hayatın kapılarını açacak.