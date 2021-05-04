Aziz Kiraz kimdir? Demet ve Alişan konuğu Aziz Kiraz hakkında bilgiler

O Ses Türkiye ile adını duyuran Aziz Kiraz, Demet Akalın ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. İzleyiciler, Aziz Kiraz kimdir? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Aziz Kiraz'ın hayatı..

O Ses Türkiye'nin genç yıldızı, Hadise'nin 'minik starım' dediği Aziz Kiraz, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu.

Hadise'nin destekleri ile ''Efso'' single şarkısını çıkaran Aziz Kiraz, kısa sürede şöhrete kavuştu ve Youtube'da 3 milyon civarı tıklandı.

Programın sıkı takipçileri, sesi, yaşı ve fiziği ile dikkat çeken genç yıldıza dair araştırmalarına başladı. Aziz Kiraz kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor.

Peki, Aziz Kiraz kimdir? İşte, Demet ve Alişan konuğu Aziz Kiraz hakkında bilgiler...

AZİZ KİRAZ KİMDİR?

1997 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Aziz Kiraz, lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tamamlamıştır.

Aziz Kiraz, O Ses Türkiye adlı yarışma programına katılmış ve burada ''Isabel'' şarkısını seslendirmiştir. Sesiyle tüm jüri üyelerini etkileyen Kiraz'ın seçimi Hadise'den yana olmuştur.

Yarışmada, Emre Sertkaya, Türkan Kürşad ve Tankurt Manas finale kalan diğer isimlerdir. Aziz Kiraz ve Emre Sertkaya eleme sonucu finale kalan iki isim olmuş ve yapılan son eleme sonucunda Emre Sertkaya şampiyon, Aziz Kiraz ise ikinci olmuştur.

Kiraz, Kenan Doğulu'nun jüri üyesi olduğu "Ve Kazanan" adlı yarışma programına da katılmış ancak birinci olamamıştır.

O Ses Türkiye'den sonra hayran kitlesi oluşan Aziz Kiraz'ın ''Efso'' isimli single'ı 1 Eylül 2016 tarihinde yayımlanmıştır. Sözleri Gökhan Şahin'e, bestesi ise Emre Bayar'a ait olan ''Fransız'' adlı ikinci single'nı ise 2018 yılında müzikseverlere sunmuştur.

Aziz Kiraz, O Ses Türkiye'de Isabel, Araftayım, Kafama Sıkar Giderim, Üzdünüz Beni Yıllar gibi eserleri seslendirmiştir.