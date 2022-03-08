'Aziz kıskançlıktan delirecek!' Efnan kasığına kadar yırtmacıyla olay oldu...

'Aziz kıskançlıktan delirecek!' Efnan kasığına kadar yırtmacıyla olay oldu...

Aziz dizisinde Efnan karakterine hayat veren Simay Barlas, sosyal medyay attığı son fotoğraf ile herkesin aklını başından aldı. Genç isme yorum yapanlar, "Bu ne güzellik" demeden geçemedi.

O3 Medya imzalı, ilk bölümü 5 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, Recai Karagöz'ün yönettiği Aziz, Show TV ekranlarında seyirci ile buluşuyor.

Senaryosunu Eda Tezcan'ın yazdığı dizide Zeynep Günay Tan ise proje danışmanlığını üstleniyor.

Hatay'da çekimleri devam eden ve zaman geçtikçe izlenmesi artan dizinin başrollerinde; Murat Yıldırım, Fırat Tanış, Damla Sönmez ve Simay Barlas gibi isimler yer alıyor.

Bu isimlerden olan ve Efnan'ın tüm masumiyetini seyircisine geçiren Simay Barlas, ününe ün kattı.

5 Mayıs 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'nden mezun olan ve Star TV'de yayınlanmaya başlayan Paramparça dizisinde canlandırdığı Öykü karakteri ile tanınan Barlas, Efnan ile bunu zirveye taşıdı.

2017 yılında Kanal D'de yayınlanan Adı Efsane isimli dizide Naz, 2016 yılında Star TV'de yayınlanan Hayat Bazen Tatlıdır isimli dizide Gözde ve 2020 yılında yine Kanal D'de yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde Damla karakterlerine hayat veren oyuncu, Aziz'in gönlünü kaptırdığı minik kız Efnan dışında güzelliği ile göz dolduruyor.

Güzelliği sayesinde beğeni alan ve sosyal medya pozları ile gündeme gelen Barlas, yırtmaçlı elbisesi ile olay oldu.

SİMAY BARLAS'IN NEFES KESEN ELBİSESİ

Aziz'de canlandırdığı 'Efnan' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Simay Barlas, derin yırtmaçlı pozlarıyla yorum yağmuruna tutuldu.

Barlas'ın derin yırtmaçlı elbisesiyle olan pozlarına, ''Tanrı kadını yarattı'' ve ''Harika'' gibi yorumlar yapıldı.

Sosyal medyada epey aktif olan Simay Barlas'ın Instagram'da 1 buçuk milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Aziz dizisinde fırtınalar estiren Barlas, duru güzelliğiyle ise takipçilerinden tam not aldı.

İŞTE O POZLAR