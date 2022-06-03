Aziz sezon finali 2. fragmanı: Aziz idam edildi, Efnan'ın gözü yaşlı!

Show TV'de yayınlanan Aziz dizisinin 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Sezon finali fragmanında; Pierre, Aziz'i suçlu ilan etti. Efnan ile vedalaşan Aziz, İdare Binası'nın önünde idam edildi.

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu ve senaryosunu Volkan Yazıcı'nın kaleme aldığı Show TV'nin sevilen dizisi Aziz, Cuma akşamlarına damgasını vuruyor.

Başrollerinde Murat Yıldırım, Simay Barlas, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı O3 Medya imzalı Aziz dizisi, heyecan dolu bölümleri ile nefes kesiyor.

Murat Yıldırım'ın Aziz'e, Simay Barlas'ın ise Efnan'a hayat verdiği dizi, 3 Haziran Cuma akşamı ekranlara gelecek olan 28. bölümüyle birlikte sezon finali yapacak.

Aziz'in sezon finalinden nefesleri kesen ikinci tanıtım izleyiciyle buluştu. Pierre'in Aziz'i suçlu ilan ettiği tanıtımda; tutuklanan Aziz ile Efnan arasında yaşanan vedalaşma sahnesi duygu dolu anlara sahne oldu.

İdam edilmek üzere İdare Binası'nın önüne getirilen Aziz'in "Ben hiçim, hiç kimseyim lakin Türk milleti bunu sizin yanınıza bırakmayacaktır. Bir Aziz ölür, bin Aziz doğar!" sözleri yüreklere dokunurken halk, Türk Bayrağı kaldırarak Aziz'e destek oldu.

Peki darağacındaki Aziz kurtulabilecek mi? Antakya'nın geleceği ne olacak? Murat Yıldırım diziden ayrılacak mı? İşte Aziz dizisi 28. bölüm (sezon finali) 2. fragmanı...

Aziz Sezon Finali 2. Fragman İzle