Aziz'in Aziz Payidar'ı Murat Yıldırım kimdir? Murat Yıldırım'ın biyografisi

Bu akşam ilk bölümü ile Show TV'de ekrana gelecek olan Aziz dizisinde Aziz Payidar karakterini canlandıran Murat Yıldırım'ın hayatı merak ediliyor. Peki Aziz'in Aziz Payidar'ı Murat Yıldırım kimdir?

Yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'un oturduğu, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği ve senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı Show TV'nin yeni dizisi Aziz, bu akşam itibarıyla ekran macerasına başlıyor.

Bir adamın halkını yeniden özgürlüğüne kavuşturmasının ve gerçek aşkı bulmasının hikayesini ekranlara taşıyacak olan Aziz dizisinin başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas yer alıyor.

''Ramo'' dizisinde hayat verdiği Ramo karekteriyle adından söz ettiren Murat Yıldırım, Aziz dizisinde 'Aziz Payidar' karakterine hayat veriyor.

Diziyi dört gözle bekleyenler, dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım'ın hayatı hakkında bilgileri araştırıyor. Peki Aziz'in Aziz Payidar'ı Murat Yıldırım kimdir, kaç yaşında, evli mi, eşi kim? İşte Murat Yıldırım'ın biyografisi...

AZİZ PAYİDAR KARAKTERİ HAKKINDA

Ben Aziz... Soylu ve zengin Payidar ailesinin ilk erkek evladıyım. Kendimi bildim bileli başıma buyruk, dik başlıyım. Hiçbir kararı uzun uzun düşünerek vermedim. Daima kalbimi dinledim. Ben hayatım boyunca herkesin kabul ettiği değil, kendi kalbimin doğrularının peşinden gittim. Bu yüzden onlar bana her baktığında bencil, kibirli, asi Aziz'i gördü. Bense yansımama her baktığımda kendi hakikatinin arkasından giden Aziz'i... Herkesin hikayesi bir yerde değişir. Lakin hiç tanımadığım bir halıcı kızı kurtarmamın hayatımda çıkaracağı kasırgayı, hikayemin bu denli değişeceğini asla tahmin edemezdim. Hayatımın her bir parçası kuru bir yaprak gibi başka bir yere uçup savruldu. Ama ben yaşıyorum. Yaşayacağım. Düştüğüm yerden ayağa kalkmayı babamdan öğrendim. Severim yeniden başlamaları, kavgayı, mücadeleyi. Herkese ve her şeye rağmen bildiğimi okuyacağım. Çünkü yaşamak benim en büyük kavgam. Tüm bu hengamenin içinde aklım, ruhum ve kalbim sanki ikiye bölünmüş gibi. Kalbimin bir yanında inci tanesi kadar efsunlu, parlak ve zarif Dilruba. Bir yanında güneş kadar sıcak ve aydınlık Efnan. Birbirinden gece ve gündüz kadar farklı iki kadın. Devamlı aynı soruyu soruyordum kendime... Bir kalbe iki kadın sığar mı?

MURAT YILDIRIM KİMDİR?

1979 yılında Konya'da doğan Murat Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Tiyatro ve müziğe oldukça ilgili olan Murat Yıldırım, okuduğu üniversitenin tiyatro bölümüne katılmış ve 3 yıl amatör oyunculuk yapmıştır.

Televizyonla ilk tanışması ise 2003 yılında ''Ölümsüz Aşk'' dizisi ile olmuş ancak dizi yalnızca 11 bölüm sürmüştür. 2004 yılında ''Bütün Çocuklarım'' dizisinde Mesut karakterini canlandıran Yıldırım, oyunculuğa ''Büyük Yalan'' dizisi ile devam etmiştir.

2006 yılında ilk uzun soluklu çalışması ''Fırtına'' dizisinde başrol oynayan ve bu diziyle ünlenen Yıldırım, aynı yıl sinemada Altın Portakal ödülüne aday olan ''Araf'' filminde oynamıştır.

Başrolünü paylaştığı Tuba Büyüküstün ile Asi dizisinde "Demir" karakteri ile ününü perçinleyen Yıldırım, ''Aşk ve Ceza'' adlı dizide başrol olarak yer almıştır.

2012'de Tims Productions'ın yapımcılığını üstlendiği Show TV'de yayınlanan ''Suskunlar'' dizisinde Ecevit karakterini canlandırmıştır.

Yıldırım, 2017 - 2019 yılları arasında "Kim Milyoner Olmak İster?" adlı programın sunuculuğunu üstlenmiştir. "Güz Sancısı", ''Kırımlı" ve "Kocan Kadar Konuş" filmlerinde rol almıştır.

Son olarak 2020 yılının Ocak ayında başlayan ''Ramo'' dizisinde Ramo karakterini canlandıran Murat Yıldırım, 2016 yılında Faslı olan İman Elbani ile evlenmiştir.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR