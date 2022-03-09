Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez yarı çıplak pozuyla sosyal medyayı ateşe verdi! Yaktın bizi...

Aziz dizisinde Dilruba karakterine hayat veren Damla Sönmez, sosyal medya hesabından paylaştığı derin dekolteli pozuyla beğeni topladı. Sönmez'in paylaşımına, ''Yaktın bizi'' yorumları yapıldı.

2014-2016 yılları arasında yayınlanan Güllerin Savaşı dizisinde hayat verdiği Gülru karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Damla Sönmez, Çukur dizisinde canlandırdığı Efsun karakteriyle beğeni topladı.

Daha sonra Saygı dizisinin ikinci sezonunda rol alan Damla Sönmez, şimdilerde başrolünü Murat Yıldırım ve Simay Barlas ile paylaştığı Aziz dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.

Cuma akşamlarına damgasını vuran Aziz dizisinde Dilruba karakterine hayat veren Damla Sönmez, son dönemin en başarılı kadın oyuncuları arasında yer alıyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Sönmez, sık sık cesur pozlarıyla magazin gündeminde kendine yer buluyor.

Güzel oyuncu, son olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde paylaştığı derin sırt dekolteli pozuyla gündeme geldi.

DERİN SIRT DEKOLTESİ NEFES KESTİ

Aziz'de canlandırdığı Dilruba karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Damla Sönmez, Instagram hesabından derin sırt dekolteli fotoğrafını paylaştı.

Sönmez, paylaşımının altına Sezen Aksu'nun ''Adem Olan Anlar'' adlı şarkısının sözlerini not düştü.

Güzel oyuncunun paylaşımı, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Takipçileri, Damla Sönmez'e, ''Yaktın bizi'', ''Aşk kadın'', ''Büyüleyicisin'', ''Yangin var'', ''Bu kadar abartmasan olmuyor mu'' gibi yorumar yapıldı.