Aziz'in Efnan'ını bir de estetiksiz görün! O kareye inanamayacaksınız...

Aziz'in Efnan'ını bir de estetiksiz görün! O kareye inanamayacaksınız...

Aziz dizisinde Efnan karakterine hayat veren ve oyunculuğu ile göz dolduran Simay Barlas, eski karesi ile gündem oldu. Oyuncunun eski ve yeni hali estetik iddialarını gündeme getirdi.

O3 Medya imzalı, ilk bölümü 5 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, Recai Karagöz'ün yönettiği Aziz, Cuma günlerine damga vurmaya devam ediyor.

Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın başrolü paylaştığı dizi, reyting yarışında tutunmayı başardı.

Murat Yıldırım'ın Aziz karakterine hayat verdiği ve Ramo'dan sonra yeniden iyi bir çıkış yakaladığı dizide Simay Barlas, Efnan'ı canlandırıyor.

5 Mayıs 1998 yılında dünyaya gelen ve ilk olarak Paramparça dizisinde karşımıza çıkan Simay Barlas, güzelliği ile göz doldurdu.

Efnan rolünün altından kalkan ve karakterinin tüm saflığını seyirciye geçirmeyi başaran Barlas, eski kareleri ile gündem oldu.

Barlas'ın eski karesini gören bazı sosyal medya kullanıcıları, estetik olduğuna dair detayları gündeme getirdi.

SİMAY BARLAS'IN ESKİ HALİ

Aziz dizisiyle yükselişe geçen Simay Barlas’ın Instagram’da bir buçuk milyondan fazla takipçisi var.

Son dönemin en popüler oyuncularından olan ve güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Barlas'ın estetiksiz hali görenleri şaşırttı.

Barlas'ın eski karesini gören hayranları ufak tefek işlemler olduğunu ancak genç ismin her haliyle güzel olduğunu dile getirdi.

ESKİ HALİ

Zalim İstanbul dizisinde yıldızı parlayan Barlas sırasıyla; Paramparça, Hayat Bazen Tatlıdır, Adı Efsane, Zalim İstanbul, Bir Annenin Günahı gibi dizilerde yer aldı.

YENİ HALİ