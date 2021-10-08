Aziz'in ilk tanıtımı nefes kesti: Beni sırtımdan vurdular baba; biri kardeşimdi, biri yarim...

Aziz'in ilk tanıtımı nefes kesti: Beni sırtımdan vurdular baba; biri kardeşimdi, biri yarim...

Başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın yer aldığı O3 Medya imzalı Show TV'nin yeni dizisi Aziz'in ilk tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtım, soyal medyada da büyük ilgi gördü.

Yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın, proje danışmanlığını ise Zeynep Günay Tan'ın üstlendiği Show TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Aziz, dizi severler tarafından dört gözle beklenir oldu.

Yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'un oturduğu, proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği ve senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı Aziz dizisinin ilk tanıtımı, dün akşam yayınlandı.

İzleyicilerini 1930'lu yıllara götürecek Aziz, döneme ait kostüm, aksesuar ve atmosferi ile dikkat çekerken yayınlanan tanıtım ise büyük beğeni topladı.

Merakla beklenen dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas'ın yanı sıra; Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler yer alıyor.

Ekran yolculuğu için gün sayan 'Aziz', bir adamın halkını yeniden özgürlüğüne kavuşturmasının ve gerçek aşkı bulmasının hikayesini ekranlara taşıyor.

Aziz İlk Tanıtımı İZLE

AZİZ'İN HİKAYESİ

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım), refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir ve doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır.

İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır.

Her şeye sil baştan başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği hayat mücadelesi ile küllerinden yeniden doğarken; basit bir köylü kızı olan Efnan'ın (Simay Barlas) beklenmedik bir şekilde hayatına girmesi ile duygusal anlamda da ikilemde kalacak, yaşadığı yoğun duygu karmaşası sonrasında zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulacaktır.