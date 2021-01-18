Azizler filmi çocuk oyuncu Caner kimdir? Göktuğ Yıldırım kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Netflix’in Türk yapımı filmi Azizler’de Caner rolü ile oldukça sevilen karakteri büyük ilgi gördü. Hareketleri ve konuşmalarıyla kahkaha attıran denyo Caner karakteri kimdir, gerçek adı nedir?

Orijinal Netflix yapımı filmlerden Azizler, izleyiciyle buluştu. Başrollerinde Haluk Bilginer, Engin Günaydın gibi isimlerin oynadığı Azizler filminde en dikkat çeken karakter ise Caner ismindeki çocuk oldu.

Azizler filminin çocuk oyuncusu Caner karakterine hayat veren Göktuğ Yıldırım, seyircinin beğenisini kazandı.

Rol yeteneği ve hareketleriyle göz kamaştıran küçük oyuncu, filmin unutulmaz karakterleri arasına girdi.

Azizler Caner kimdir, çocuk karakteri canlandıran çocuk oyuncu gerçekte kimdir soruları en çok araştırılan konular arasına girdi.

AZİZLER DENYO CANER KİMDİR?

Bir Başkadır dizisinin senaristinin kaleminden çıkan Azizler filmindeki çocuk karakter olan Caner, Engin Günaydın'ın canlandırdığı Aziz karakterinin ablasının oğlu olan Caner psikiyatrik vaka rolünü oynuyor. Çocuk yaşta büyük bir ruha bürünen Caner, bu haliyle ailesine zulüm ediyor, Aziz'in başına bela oluyor.

Psikiyatrist doktor Caner ile konuştuktan sonra hayatının şokunu yaşıyor.

Ailesini çağırarak onlarla konuştuğunda ise Caner'in hastalığının "denyo hastalığı" olduğunu söylüyor. Ailesi ise denyo hastalığının tedavisinin olup olmadığını soruyor. Doktor ise "maalesef" diye cevap veriyor.

GÖKTUĞ YILDIRIM KİMDİR?

9 Eylül 2011 yılında dünyaya gelen küçük oyuncu dizi ve filmlerde yer almasının yanında ilköğretim hayatına da aralıksız devam etmektedir. Hande Aytar Ajans ile oyunculuk eğitimleri ve koçluğu eğitimleri de almaktadır.

Basketbol ve boks gibi hobilere sahip olan oyuncu başarılı çocuk oyuncular arasında yer alıyor. Gülay Say’dan drama eğitimi alan Yıldırım, özel oyunculuk dersleri ile de yeteneğini geliştirmeye devam ediyor. Geleceğin yetenekli ve başarılı oyuncuları arasında görebilmek de mümkün gibi gözüküyor.

Henüz 10 yaşındaki küçük oyuncu yeteneği ile adından söz ettirmeye başladı bile. İlk rol aldığı dizi TRT1 ekranlarında yer alan Gönül Dağı dizisi olan oyuncu burada yalnızca 1 bölüm rol aldı.

Ardından Netflix’te yayınlanan ve Berkun Oya imzalı Bir Başkadır dizisinde Fatih Artman, Funda Eryiğit, Öykü Karayel gibi oyuncularla birlikte rol aldı. Burada Fatih Artman’ın hayat verdiği Yasin’in oğlu İsmail olarak rol aldı.

Son olarak şimdilerde yine Netflix kütüphanesine Ocak 2021 tarihi ile giriş yapan başrollerinde Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Engin Günaydın ve İrem Sak gibi oyuncuların yer aldığı Azizler filminde Denyo Caner karakterini canlandırmaktadır.