Azizler filmi oyuncuları kimlerdir? Azizler film konusu nedir? Azizler nerede çekildi?

Netflix'in yeni Türk dizisi Azizler, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Azizler filmini merak edenler, konusu nedir, oyuncuları kimlerdir, nerede çekildi sorularını araştırıyor.

8 Ocak 202 tarihinde Netflix dijital içerik platformunda yayına giren dram komedi türündeki Azizler filmi ile ilgili detaylar merak konusu oldu.

Başrollerini Haluk Bilginer ve Engin Günaydın'ın paylaştığı Azizler filminin yönetmen koltuğunda Bir Başkadır dizisinin yönetmen, Berkun Oya oturuyor.

Yayınlanmasının ardından filmi izleyenler tarafından Azizler sosyal medyada oldukça konuşuluyor. Peki Azizler film konusu nedir? Azizler oyuncu kadrosunda kimler var? İşte merak edilen detaylar..

AZİZLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tekdüze hayatından ve çevresindekilerden bunalan Aziz karakteri, saplanıp kaldığı kısır döngüden çıkmak adına bir oyun oynamak zorunda kalıyor. Filmde komik ve trajik bir kaçış hikayesi anlatılıyor.

Gençlik yıllarının artık sonuna gelen Aziz, hayatından hiç memnun değildir. Yıllardır sevmediği bir işte çalışmaktadır ve gençliğinde kendisi için kurduğu mesleki hayallerden oldukça uzaktır. Sevgilisi Burcu ile dört yıldır süren ilişkisinin ise artık sonlanması gerektiğini fark eder…

Yalnız kalmaya, kendisiyle vakit geçirmeye, özgürleşmeye duyduğu ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Sonunda, en çaresiz anında, karşısına beklenmedik bir fırsat çıkar, ancak Aziz’in tehlikeli bir yalan söylemesi ve bu yalanı sürdürmesi gerektirmektedir. Katlanmak zorunda kalacağı sonuçlar, Aziz’in hayatını büsbütün değiştirecektir.

AZİZLER FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Azizler filminin oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü ve başarılı isimler yer alıyor. Filmde Aziz karakterini son olarak Gain platformundaki 10 Bin Adım adlı yapımda da yer alan Engin Günaydın canlandırıyor.

Erbil karakterine ise yine Netflix platformunda yayınlanan 9 Kere Leyla filminde de rol almış olan ünlü oyuncu Haluk Bilginer hayat veriyor.

Ekranların ilgiyle izlenen ve reyting rekorları kıran dizi Kırmızı Oda’da başrol oynayan Binnur Kaya da bu filmde Kamuran karakteriyle yer alıyor.

Filmde Öner Erkan Alp karakterini, İrem Sak ise Burcu karakterini canlandırıyor.

Yine Netflix platformunda yayınlanan Bir Başkadır dizisinde izleyicinin karşısına çıkan ve şu anda ekranlarda yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde rol alan Fatih Artman ise Cevdet karakterine hayat veriyor.

Filmde, Gülçin Santırcıoğlu Vildan karakterini, İlker Aksum Rıza karakterini, Hülya Duyar Rüya karakterini, Helin Kandemir Cansu karakterini, Bergüzar Korel Füsun karakterini, Halit Ergenç Necati karakterini ve Okan Yalabık ise Psikolog karakterini canlandırıyor.

AZİZLER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

İstanbul'da çekilen Azizler filmi, çeşitli semt ve mahallerde geçiyor. Başrol karakteri Aziz'in evi, Avrupa Yakası'nda yer alan Beşiktaş'ta bulunuyor. Bazı sahneler ise Beyoğlu'nda çekildi.