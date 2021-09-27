Azra Akın kaç yaşında, evli mi? Azra Akın'ın yaşı, eşi ve kariyeri

'Çok Güzel Hareketler 2'nin 92. bölümüne konuk olan Azra Akın kimdir, evli mi, kaç yaşında gibi sorular seyircilerin merak konusu oldu. İşte 2002 Türkiye ve Dünya Güzeli Azra Akın hakkında bilgiler...

'Çok Güzel Hareketler 2'nin 92'nci bölümüne, 2002 yılında hem Türkiye hem de Dünya Güzeli seçilen Azra Akın ve 2021 Miss Turkey güzelleri konuk oluyor.

Azra Akın, 'Yengen Vizesi' skecinde Atakan Çelik, Safa Sarı ve Evliya Aykan’a 'Zeynep' rolünde kök söktürecek.

İzleyiciler, 2002 yılında hem Türkiye hem de Kainat Güzeli seçilen Azra Akın'a dair bilgileri araştırıyor. Azra Akın kaç yaşında, nereli evli mi? Azra Akın kaç yılında dünya güzeli seçildi? gibi detaylar arama motorlarında sorgulanıyor.

Aynı zamanda manken olan Azra Akın, dans yeteneği ile de öne çıkan isimlerden.

Peki Azra Akın kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...

AZRA AKIN KİMDİR?

8 Aralık 1981 senesinde Hollanda’da dünyaya gelen Azra Akın, güzelliği ve kariyeriyle dikkat çekiyor.

Babası aslen Uşak’ın Karahallı beldesinden bir zamanlar Eskişehirspor’da futbol oynamış Yıldız Teknik Üniversitesi’nden mezun ve şimdi tercümanlık yapan Nazım Akın, annesi ise Afyonkarahisar’ın Emirdağ beldesinden Hollanda’da öğretmenlik yapan Ayda Akın’dır.

Aile 1971 senesinde Hollanda’ya yerleşmiştir. Akın’ın kendisinden iki yaş ufak Doruk adlı bir kız kardeşi mevcuttur.

39 yaşındaki Azra Akın, Hollanda'da bale, resim ve müzik gibi sanat dallarında eğitim görmüştür.

GÜZELLİK YARIŞMASI SERÜVENİ

1998 yılında Elite Model yarışması Türkiye ayağında birincilik kazanmıştır. Daha sonra 2002 yılında Star TV'nin düzenlediği Türkiye güzellik yarışmasında birinci olmuştur. Bu yarışma sonucu Miss World yarışmasına katılmaya hak kazanmıştır.

İlk olarak Nijerya'da düzenlenmesi planlanan yarışma, bu ülkede Amina Lawal adlı kadının evlenmeden çocuk sahibi olması ve bunun sonuncunda ölümle cezalandırılmasını protesto için birçok ülke tarafından boykot edilme tehlikesiyle karşılaşınca Londra'ya alınmıştır.

Yarışma sonucunda Miss World unvanını 1932'de Keriman Halis'in ardından Türkiye'ye Istanbulma ikinci defa getiren kişi olmuştur.

Manken - modellik yapmaya devam eden Azra Akın, aynı zamanda reklamlarda ve TV dizilerinde oyunculuk da yapmıştır.

OYUNCULUK KARİYERİ

2004'te başrolü Tamer Karadağlı ile paylaştığı Yağmur Zamanı adlı dizide Eylül karakterini canlandırmıştır. 2009'da Sadri Alışık Tiyatrosu'nda Kemal Başar'ın yönetmenliğinde, 72. Koğuş adlı oyunda rol almıştır.

2011 yılında Star TV'de yayınlanan Geniş Aile dizisinde rol almıştır.

2012'de M.U.C.K. dizisinde müzik öğretmeni olan Elif Hoca karakterini canlandırmıştır.

2014 yılında Kanal D'de yayınlanan Galip Derviş dizisinde konuk oyuncu olarak Gülten rolünü canlandırdı. Son olarak 2014 yılında konuk olarak Arkadaşım Hoşgeldin'e katılmıştır. Eylül 2014'te vizyona giren Çilek isimli filmde başrol olarak oynamıştır.

2015'te başrollerini İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu'nun paylaştığı Poyraz Karayel adlı diziye, Çiğdem karakteriyle katıldı.

DANS MERAKI

Acun Medya tarafından Show TV'de düzenlenen Yok Böyle Dans yarışmasında yarışmacı olarak bulunmuştur.

AZRA AKIN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Azra Akın ile Atakan Koru çifti, 2013’te bir spor salonunda tanıştı. 4 senelik birliktelikleri sonrası evlilik kararı alan Atakan Koru, güzel model Azra Akın'a evlenme teklifini Brezilya'da yaptı.

Atakan Koru, eşi Azra Akın'a yaptığı evlilik teklifiyle ilgili, “Düğün hazırlıkları her zaman stresli oluyor. Aynı zamanda çok keyifli. Biz de tadına varmaya çalıştık. Evlilik teklifini yurt dışında ettim. Brezilya'da karnavalda özel bir anda oldu.” açıklamasında bulunmuştu.

Üniversite eğitimini İşletme Mühendisliği bölümünde bitiren Atakan Koru, İstanbul'da meşhur bir alışveriş merkezinde kafe işletmeciliği yaptı.

İtalyanca, İngilizce, İspanyolca ve Portekizce olmak üzere 4 dil bilen Atakan Koru’nun babası ziraat mühendisi Ahmet Koru ve annesi emekli öğretmen Seniye Koru’dur. Ailesi, Edirne’nin İpsala ilçesinde mütevazi bir hayat sürüyor.

Çiftçilikle ve ticaretle uğraşan Atakan Koru'nun ailesi, binlerce dönüm tarım arazisinde çeltik üretimi yapıyor.

26 Ağustos 2017'de Tekirdağ'da bir bağ evinde Trakya usulü bir düğünle evlenen Atakan Koru ve Azra Akın çiftinin düğünü, roman havaları ve halaylar eşliğinde yapılmıştı. Azra Akın’a gelinliğini Cemil İpekçi dikmişti…

Atakan Koru, düğün sonrası gazetecilerin 'bir dünya güzeliyle evlendiniz' hatırlatması üzerine eşine şu sözlerle seslenmişti:

'Azra dünya güzeli ama aynı zamanda benim için Azra. Çoğu insanın bilmediği çok özel yanlarını biliyorum. Ondan çok değerli, bu da beni çok mutlu ediyor.'

Azra Akın ve Atakan Koru, evliliklerinin birinci senesinde bir bebek sahibi oldu. Kasım 2018 tarihinde dünyaya gelen oğullarına çift Demir ismini verdiler. Azra Akın, sosyal medya hesaplarından devamlı oğlu Demir ve eşi Atakan Koru ile fotoğraflarını paylaşıyor.