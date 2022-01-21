Baba 1. bölüm fragmanı: Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın rüzgarı nefes kesti!

Başrollerinde Tolga Sarıtaş ve Haluk Bilginer'in yer aldığı Show TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Baba'dan ilk fragman geldi. Yayınlanan fragman izleyenleri heyecanlandırdı.

Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu, senaryosunu Gökhan Horzum ile Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Show TV'nin yeni dizisi Baba, sezona damga vurmaya hazırlanıyor.

Başrollerinde ''Emin Saruhanlı'' rolüyle Haluk Bilginer ve "Kadir Saruhanlı" rolüyle Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Ay Yapım imzalı Baba dizisinden ilk fragman geldi.

Yayınlanan fragmanda; Saruhanlı Ailesi'nin ve onlara ait geleneklerin neler olduğu yer aldı. Emin Saruhan'lı hapse giren oğlunu 4 yıl boyunca ziyaret etmezken, yine diğer aile üyelerine ziyart için izin vermedi.

Kadir Saruhan'lı hapisten çıktıktan sonra, "Ben kafayı niye yedim biliyor musun? 4 yılda bir kere bile ziyaretime gelmediniz. Babam izin vermedi değil mi?" dedi.

Eve gelen ve annesiyle kavuşan Kadir Saruhanlı, babası ile yüzleşmek için konuşmak istedi ancak babasından istediği karşılığı alamadı.

Kendisine karışılmasını istemeyen baba Emin Saruhanlı, "Bu evin reisi benim" diyerek resti çekti. İşte Baba 1. bölüm fragmanı...

Baba 1. bölüm fragmanı İZLE