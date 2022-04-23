Baba 11. bölüm fragmanı: Ahmet'ten boşanan Büşra, İlhan ile evleniyor!

Show TV'nin sevilen dizisi Baba'nın 11. bölüm fragmanında; Ahmet ve Büşra, mahkemesinde yaşanacaklar merak uyandırdı. Büşra'nın gelinlikle Emin'in bakkalına geldiği anlar ise heyecanı artırdı.

Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu, senaryosunu Gökhan Horzum ile Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Show TV'nin sevilen dizisi Baba, her salı akşamı milyonları ekran başına topluyor.

Başrollerinde Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Deniz Hamzaoğlu, Özge Yağız, Hakan Kurtaş, Beril Pozam gibi başarılı isimlerin yer aldığı Baba dizisi, reytinglerde hatırı sayılır bir oran elde ediyor.

Etkileyici bir aile dramasını ekranlara taşıyan ve güçlü oyuncu kadrosuyla herkesin ilgisini çeken Ay Yapım imzalı dizinin 11. bölüm fragmanı yayınlandı.

Servet'in tehditlerinden sonra Emin'in büyük bir hayal kırıklığıyla dert anlattığı tanıtımda; Servet'in ''Atacağım hepsini, tek tek atacağım, köşkten de atacağım!'' sözleri dikkat çekiyor.

Kadir ile Servet'in karşı karşıya geldiği anlarda gerilim yükselirken Ahmet ve Büşra'nın mahkemesinde yaşanacaklar merakla bekleniyor.

Büşra'nın gelinlikle Emin'in bakkalına geldiği anlar izleyicileri şaşırtırken akıllara ''Büşra ile İlhan evleniyor mu?'' sorusu geliyor. İşte Baba 11. bölüm fragmanı...

Baba 11. Bölüm Fragman İzle

Baba 10. bölüm özeti

Uğur'un köşke gelmesiyle birlikte evde bütün dengeler bir anda bozulur. Emin'in yokluğunda evi ve şirketi toparlamaya çalışan Kadir için işler iyice çıkmaza girer. Kadircan'ın ilgisini üstünde tutmaya çalışan Cansu, sürpriz bir hamle yapar.

İlhan'ın evlilik teklifinden sonra Emin'le yüzleşen Büşra çok zor bir karar almak zorunda kalır. Büşra'ya olan aşkını ispat etmek için kararlı olan İlhan en büyük kozunu oynar. Servet'le ilgili şok edici bir gerçekle yüzleşen Emin soluğu oğlunun karşısında alır.