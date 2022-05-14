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    Baba 13. bölüm fragmanı: İlhan Büşra'yı odaya kilitledi, Emin alevlerin ortasında kaldı!

    Show TV'nin sevilen dizisi Baba'nın 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Büşra'yı odaya kilitleyen İlhan, Emin'i alevlerin ortasında bıraktı. Kadir'in ''Baba'' diye feryat etmesi merak uyandırdı.
    • Haber Merkezi
    • 14.05.2022 - 10:44
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    Baba 13. bölüm fragmanı: İlhan Büşra'yı odaya kilitledi, Emin alevlerin ortasında kaldı!

    Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu, senaryosunu Gökhan Horzum ile Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Show TV'nin sevilen dizisi Baba, her salı akşamı milyonları ekran başına topluyor.

    Başrollerinde Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Deniz Hamzaoğlu, Özge Yağız, Hakan Kurtaş, Dilara Aksüyek gibi başarılı isimlerin yer aldığı Baba dizisi, reytinglerde hatırı sayılır bir oran elde ediyor.

    Etkileyici bir aile dramasını ekranlara taşıyan ve güçlü oyuncu kadrosuyla herkesin ilgisini çeken Ay Yapım imzalı dizinin 13. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Saruhanlı ailesinin hep birlikte kahvaltı yaptığı sıcacık anların ekrana geldiği tanıtımda Kadir, ailesine Ödemiş’e dönmemeleri gerektiğini söylüyor.

    Yaşar ve Münevver kendi emekleriyle para kazanmaya başlarken ihanet ettiği ailesini izleyen Servet onların mutluluğunu görünce öfkesine hâkim olamıyor. İlhan’ın Büşra’yı odaya kilitlemesi izleyenleri şaşırtırken Servet’in Kürşat ile Şahika’yı yakalayıp yakalamayacağı heyecanla bekleniyor.

    İlhan’ın ''Ben çok acı çektim Kadir, biraz da sen çek istiyorum!'' sözleri üzerine alevlerin arasına dalan Kadir’in “Baba!” feryadı merak uyandırıyor.

    Peki Emin ölecek mi? Haluk Bilginer diziden ayrılacak mı? İşte Baba 13. bölüm fragmanı...

    Baba 13. Bölüm Fragman İzle


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