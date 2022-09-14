Baba 16. bölüm fragmanı: Büşra, İlhan'ın kollarında can verdi!

Baba dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Büşra'nın kalbinin durduğu görülürken, Kadir ise babasının kaybolmasından kendisini sorumlu tuttu.

Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Baba, ikinci sezonu ile geri dönüyor.

Haluk Bilginer ve Tolgha Sarıtaş'ın yer aldığı dizinin ikinci sezon fragmanı ise bugün yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda; Büşra'nın kalbinin durduğu ve İlhan'ın kollarında can verdiği görüldü.

Büşra'nın eski eşi Kadir'e silah doğrulturken, Emin Saruhanlı'nın kayıp haber ise herkese yayıldı.

Kadir babasının kaybolmasından kendisini sorumlu tuttu ve annesinin karşısına çıktı.

Elif'in olmadığı ve Emin Saruhanlı'nın kaybolduğu yeni fragman, yine ekrana kilitledi. İşte Baba 16. bölüm fragmanı....

Baba 16. bölüm fragmanı İZLE