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    Baba 17. bölüm fragmanı: Kadir'in boğazına bıçak dayayan kadın kim?

    Baba'nın yayınlanan fragmanında; Kadir Saruhanlı ve Büşra'nın Emin Saruhanlı'yı aradıkları görülürken, İlhan'a ise Büşra'nın tüm kapıları kapandı.
    • 23.09.2022 - 12:13
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    Baba 17. bölüm fragmanı: Kadir'in boğazına bıçak dayayan kadın kim?

    Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Baba, yeni sezonu ile devam ediyor.

    Tolga Sarıtaş, Hakan Kurtaş, Haluk Bilginer ve Özge Yağız'ın başrolünde yer aldığı dizinin yayınlanan son fragmanı yine nefes kesti.

    Yayınlanan fragmanda; Kadir Saruhanlı'nın yeraltı işlerine bulaştığı ancak babasını aramaktan da vazgeçmediği görüldü.

    Büşra ile birlilkte babasını arayan Kadir Saruhanlı, bir yandan ise yeni işler yaparak ailesini geçindirmeye başladı.

    İlhan'ı affetmeyen ve babasının kaybolmasından sorumlu tutan Büşra, gözyaşları arasında ayrılık kararı verdi. İşte Baba 17. bölüm fragmanı...

    Baba 17. bölüm fragmanı İZLE

    Baba 17. bölüm fragmanı: Kadir in boğazına bıçak dayayan kadın kim? #1


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