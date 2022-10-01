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- Baba 18. bölüm fragmanı: Herkesin kaybettiği babasını bulması dileğiyle...
Baba 18. bölüm fragmanı: Herkesin kaybettiği babasını bulması dileğiyle...
Baba'nın yayınlanan son fragmanında; Kadir'in uzun süren arayışları son buldu ve Emin Saruhanlı sonunda bulundu. Kadir ve babasının kavuşma anı ise herkesi ağlattı.
- 01.10.2022 - 13:38
Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Babab, devam ediyor.
Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı diziden yeni fragman geldi. 18. bölüm fragmanı, Youtube üzerinden görücüye çıkarıldı.
Yayınlanan fragmanda; annesi ve Kadir'in duygu dolu konuşması ve hesaplaşması dikkati çekti.
Annesi Kadir'i suçlamaya devam ederken, Emin Saruhanlı ise sonunda bulundu...
Kadir'in uzun uğraşlar sonucu bulduğu babasını görme ve onunla sarılma anı ise fragmana damga vurdu.
Emin Saruhanlı'nın "Oğlum" diyerek Kadir'e sarılması ve şaşkınlığı, "Hafızası yerine mi geldi?" sorusunu da beraberinde getirdi. İşte Baba 18. bölüm fragmanı....