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Baba 18. bölüm fragmanı: Herkesin kaybettiği babasını bulması dileğiyle...

Baba 18. bölüm fragmanı: Herkesin kaybettiği babasını bulması dileğiyle...

Baba'nın yayınlanan son fragmanında; Kadir'in uzun süren arayışları son buldu ve Emin Saruhanlı sonunda bulundu. Kadir ve babasının kavuşma anı ise herkesi ağlattı.