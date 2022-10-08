Baba 19. bölüm fragmanı: Beni çok dövdüler, çok...

Baba 19. bölüm fragmanı: Beni çok dövdüler, çok...

Baba'nın yayınlanan yeni fragmanında; Emin Saruhanlı'nın evdekilere yabancı gibi davranması ve "Beni çok dövdüler" demesi yürekleri dağladı.

Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Baba, yeni sezonu ile devam ediyor.

Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın başrolü paylaştığı dizi, yeni sezonunda da fırtına gibi esiyor.

Yeni sezonun yayınlanan 19. bölüm fragmanında; babasını bulan Kadir Saruhanlı, annesi ve kardeşleriyle buluşturdu.

Emin Saruhanlı eve geldikten sonra eşinden korktu ve onu tanımadı. Bu durum ise evdeki herkesi gözyaşlarına boğdu.

Kadir Saruhanlı babasını teselli etmeye çalışırken, Emin Saruhanlı'nın "Beni çok dövdüler" demesi yürekleri dağladı.

İşte Baba 19. bölüm fragmanı...

Baba 19. bölüm fragmanı İZLE