Baba 2. bölüm fragmanı: Saruhanlı Ailesi yeni hayatına alışabilecek mi?

Baba'nın yayınlanan yeni fragmanında; Emin Saruhanlı ve ailesinin İstanbul'a gelip yalıya yerleştiği görüldü. Kadir Saruhanlı ise hapisten çıktıktan sonra boş kalan eve döndü.

Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı, Ay Yapım imzalı Baba, ilk bölümü ile bu akşam yayınlandı.

Başrollerini Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın paylaştığı diziden ilk izlenimler iyi olurken, yeni bölüm fragmanı ise hemen servis edildi.

Yayınlanan yeni fragmanda; Emin Saruhanlı'nın hastalığını öğrendikten sonra yeni bir karar aldığı ve İstanbul'a geldiği görüldü.

İstanbul'da ağabeyinin evine yerleşen ve şirkete oğulları ile giden Emin Saruhanlı, endişelerini ise geride bırakamadı.

Çocuklar, hayatlarının kurtulduğunu ve yine sıkışıp kaldıkları Ödemiş'ten kurtulduklarını düşünürken, Kadir Saruhanlı ise hapisten çıktı.

Bomboş eve gelen ve babasını arayan Kadir Saruhanlı veto yerken, bu saatten sonra nasıl bir yol izleyeceği merak edildi. İşte Baba 2. bölüm fragmanı...

Baba 2. bölüm fragmanı İZLE