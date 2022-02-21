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    Baba 2. Bölüm ön izleme: Saruhanlı ailesinde hayal kırıklıkları yolda...

    Fragmanda; İstanbul'a gelen Fazilet ve Emin'in düşünceli halleri devam ederken, çocukları tarafından hayal kırıklığına uğrayacağının sinyali veriliyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2022 - 21:32
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    Baba 2. Bölüm ön izleme: Saruhanlı ailesinde hayal kırıklıkları yolda...

    Başrollerinde usta oyuncu Haluk Bilginer ile genç yetenek Tolga Sarıtaş’ı buluşturan ‘Baba’ dizisi, 15 Şubat Salı akşamı yayın hayatına adım atıyor.

    Ay Yapım imzalı, Gökhan Horzum ve Ekin Atalar’ın kaleminin Çağrı Bayrak’ın rejisiyle buluşacağı dizinin kadrosunda Nihan Okutucu, Taner Rumeli, Zeynep Tuğçe Bayat, Cem Uslu, Özge Özacar, Beril Pozam ve Damlasu İkizoğlu gibi oyuncular da yer alıyor.

    Dizi, bir Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı Ailesi’nin mütevazi hayatının aniden değişimini konu alıyor.

    2. bölüm ön izlemesi yayınlanan diziside neler olacak seyircilerin merak konusu oldu.

    İstanbul'a gelen Saruhanlı ailesi nasıl alışacağını düşünürken, çocukları için durum aynı değildir. "Biz çocuklarımızı çok güzel yetiştirdik" diyen Fazilet Hanım'ın hayal kırıklığına uğrayacağı günler yakındadır...

    İşte Baba dizisi 2. bölüm ön izlemesi..

    Baba 2. Bölüm Ön İzleme VİDEO


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