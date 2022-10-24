Baba 21. bölüm fragmanı yayınlandı! Kadir babası ile ilgili gerçeği açıklıyor mu?

Baba 21. bölüm fragmanı yayınlandı! Kadir babası ile ilgili gerçeği açıklıyor mu?

Show TV'nin sevilen dizisi Baba yeni bölümüyle Salı akşamı ekrana gelecek. İşte yeni bölümün tanıtımı..

Ay Yapım imzalı Baba dizisi Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Şimdiye kadar 20 bölümüyle ekranlara gelen dizinin başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş gibi ünlü oyuncular yer alıyor.

Yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği dizinin yönetmen kolutuğunda Çağrı Bayrak bulunuyor. Baba dizisi her Salı saat 20:00’de Show TV'de yayınlanıyor.

Baba dizisinin hikayesi dizinin resmi hesaplarında şu şekilde özetleniyor;

"Saruhanlı ailesi, Ödemiş’te bir aile apartmanında hep beraber mütevazı bir hayat süren, geleneklerine bağlı, kalabalık bir aile… Ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir baba…

Emin’in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı’nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olur. Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirir. Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır."

Bu hafta 21. bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanan dizinin merakla beklenen 21. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölüm tanıtımı..

Baba 21. bölüm fragmanı VİDEO