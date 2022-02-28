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    Baba 3. bölüm 2. fragmanı: Kadir'den İlhan'a yüzyıllık ayar...

    Baba'nın yeni bölümünde, Kadir ve İlhan arasındaki ipler iyice gerilecek. Fragmana Kadir'in "Benim babama terbiyesizlik yapmayacaksın" sözleri damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 15:36
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    Baba 3. bölüm 2. fragmanı: Kadir'den İlhan'a yüzyıllık ayar...

    Başrollerinde usta oyuncu Haluk Bilginer ile genç yetenek Tolga Sarıtaş’ı buluşturan ‘Baba’ dizisi, yayın hayatına devam ediyor.

    Ay Yapım imzalı, Gökhan Horzum ve Ekin Atalar’ın kaleminin Çağrı Bayrak’ın rejisiyle buluşacağı dizinin kadrosunda Nihan Okutucu, Taner Rumeli, Zeynep Tuğçe Bayat, Cem Uslu, Özge Özacar, Beril Pozam ve Damlasu İkizoğlu gibi oyuncular da yer alıyor.

    Dizi, bir Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı Ailesi’nin mütevazi hayatının aniden değişimini konu alıyor.

    3. bölüm 2. fragmanı yayınlanan diziside neler olacak seyircilerin merak konusu oldu.

    Yeni bölümde, Emin ve Kadir’in çıktıkları yolculukta geçmişin defterleri tekrar açılır. Saruhanlı ailesi yeni hayatlarına alışmaya çalışırken, Fazilet köşkteki düzenini kurmaya başlar.

    İlhan, Saruhanlı ailesinin fertlerini yakından tanımak için harekete geçer. Kadir, İstanbul’daki hayatına ilk adımını atar ve kendini bir krizin içinde bulur. Emin, İstanbul’un hem iyi hem kötü tarafıyla tanışır.

    İlhan’ın babasına yaptığı saygısızlığı öğrenen Kadir’in gözü hiçbir şeyi görmez olur.

    İşte Baba dizisi 3. bölüm 2. fragmanı...

    Baba 3. Bölüm 2.Fragman VİDEO


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