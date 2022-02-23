Baba 3. bölüm fragmanı: Emin Saruhanlı, bedel ödetecek...

Baba'nın yeni bölümünde, babası yüzünden dört senedir hapis yattığını söyleyen Kadir'in şirkete gider. Emin ise, "Herkes yaptığının bedelini ödeyecek" sözleriyle çıkışır.

Başrollerinde usta oyuncu Haluk Bilginer ile genç yetenek Tolga Sarıtaş’ı buluşturan ‘Baba’ dizisi, yayın hayatına devam ediyor.

Ay Yapım imzalı, Gökhan Horzum ve Ekin Atalar’ın kaleminin Çağrı Bayrak’ın rejisiyle buluşacağı dizinin kadrosunda Nihan Okutucu, Taner Rumeli, Zeynep Tuğçe Bayat, Cem Uslu, Özge Özacar, Beril Pozam ve Damlasu İkizoğlu gibi oyuncular da yer alıyor.

Dizi, bir Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı Ailesi’nin mütevazi hayatının aniden değişimini konu alıyor.

3. bölüm fragmanıi yayınlanan diziside neler olacak seyircilerin merak konusu oldu.

Fragmana baba rolündeki Emin'i oynayan Haluk Bilginer'in sözleri damga vurdu. Emin, "Ya bunu öğreneceksin, ya da bedelini ödeyeceksin" ifadelerini kullandı.

İşte Baba dizisi 3. bölüm fragmanı...

Baba 3. Bölüm Fragman VİDEO