Baba dizisi bitti mi, final mi yaptı? Sebebi malum...

Son bölümlerle reytinglerde istediği başarıyı elde edemeyen Baba dizisi, finale gitti.

Show TV'nin ikinci sezonuyla ekranlarda olan dizisi Baba, ilk sezon kadar istenileni veremedi.

Başrollerinde Haluk Bilgiler ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı dizi, seyircisini üzen bir karara imza attı.

27 Aralık'ta 30.bölümü yayınlanan Baba dizisi, son kez ekranlara geldi.

Baba dizisi izleyicileri ise "Baba bitti mi, neden final yaptı" sorularını gündeme taşıdı.

Baba'nın vedası

Ay Yapım imzalı Baba dizisi, düşük reytingler nedeniyle final kararı aldı.

Dizinin sosyal medya hesabından ise bir veda karesi paylaşıldı.

Paylaşımda, "İşte Baba'nın tüm ekibi bir arada! Binbir emekle yaratılan bu güzel hikayede emeği geçen ve bizi izleyen herkese teşekkür ederiz!" denildi.