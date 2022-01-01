Baba dizisi Karadayı'nın yıldızını kadrosuna kattı! O isim Tolga Sarıtaş'ın abisi oldu

Baba dizisi Karadayı'nın yıldızını kadrosuna kattı! O isim Tolga Sarıtaş'ın abisi oldu

Karadayı dizisiyle büyük bir üne kavuşan Deniz Hamzaoğlu, Show TV'nin yeni dizisi Baba'nın kadrosuna dahil oldu. Hamzaoğlu, Baba dizisinde Tolga Sarıtaş'ın büyük abisi Yaşar karakterini canlandıracak.

Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu, senaryosunu Gökhan Horzum ile Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Show TV'nin yeni dizisi Baba, yeni yılın en çok merak edilen yapımları arasında yer alıyor.

Başrollerinde ''Emin Saruhanlı'' rolüyle Haluk Bilginer ve "Kadir Saruhanlı" rolüyle Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Ay Yapım imzalı Baba dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Etkileyici bir aile dramasını ekrana taşıyacak olan dizi, ilk tanıtımı ile herkesin ilgisini çekerken sosyal medyanın da gündemine oturmayı başarmıştı.

Haluk Bilginer, projeyi kabul eder etmez sete çıkıldığından kalabalık bir kadronun yer alacağı dizinin kadrosu tam olarak netleşmemişti.

TOLGA SARITAŞ'IN ABİSİNİ CANLANDIRACAK İSİM BELLİ OLDU

Büyük bir merakla beklenen dizinin kadrosuna katılan oyuncular yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlarken Tolga Sarıtaş'ın büyük abisini kimin canlandıracağı belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Baba dizisinde Tolga Sarıtaş'ın büyük abisi Yaşar'a, bir döneme damgasını vuran Karadayı dizisiyle büyük bir üne kavuşan Deniz Hamzaoğlu hayat verecek.

Uçak kazasıyla yok olan bir aile ve o aileyle bağlarını kesen Emin Saruhanlı'nın dramatik öyüküsü, seyirciyi ekran başına toplayacak.

Deniz Hamzaoğlu; Hayat Şarkısı, Kırmızı Oda, Fatma ve İkimizin Sırrı gibi yapımlarda da boy göstermişti.