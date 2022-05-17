Baba dizisinden apar topar ayrıldı, Hakim dizisine katıldı! İzleyiciler neye uğradığını şaşırdı

Baba dizisinde İlhan Karaçam'ın babası Ferit Karaçam karakterine hayat veren Macit Koper, diziden ayrılır ayrılmaz yeni projesini seçti. Koper, ATV'de yayınlanan Hakim dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Show TV ekranlarında yayınlanan Baba dizisi, her salı akşamı milyonları ekran başına toplamayı başarıyor.

Başrollerinde Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Deniz Hamzaoğlu, Özge Yağız, Hakan Kurtaş gibi isimlerin yer aldığı Baba dizisi, reytinglerde hatırı sayılır bir oran elde ediyor.

Etkileyici bir aile dramasını ekranlara taşıyan Baba dizisinde Hakan Kurtaş'ın canlandırdığı İlhan Karaçam'ın babası Ferit Karaçam karakterine Macit Koper hayat veriyordu.

Ani bir şekilde veda etti

Hikayede oğlu ile arasını düzeltmeye başlayan Ferit Karaçam, düşmanları tarafından bir komplo sonucu cinayete kurban gitmiş ve oğlunun düğün gününde havuzda boğularak diziden ayrılmıştı.

Macit Koper'in Baba dizisinden ani bir şekilde ayrılması, hikayesinin bittiği yönünde algılanmıştı ancak işin gerçek yüzü dün ortaya çıktı. Usta oyuncunun yeni bir proje için Baba dizisinden ayrıldığı öğrenildi.

Macit Koper Hakim ile döndü

Özellikle Ramo dizisind ehayat verdiği Durdu Baba rolüyle akıllara kazınan Macit Koper, Baba dizisinden ayrılır ayrılmaz ATV ekranlarında yayınlanan Hakim dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Koper, başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel, Ebru Özkan, Yurdaer Okur, Hasibe Eren'in yer aldığı dizide Azem Demirkıran'ın yeraltı alemindeki en büyük düşmanlarından biri olan Kadir karakterini canlandıracak.

Usta oyuncu, dizinin dün akşam yayınlanan 6. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Azem'in odağının katil şüphesiyle tutuklu olan oğlu olmasını isteyen Kadir, Yasemin'den yardım istedi.