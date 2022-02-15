Baba dizisinin Büşra'sı Özge Yağız kimdir, kaç yaşında? Sevgilisini duyan şaşırıyor...

Yemin, Sol Yanım, İçimizden biri gibi yapımların ardından ekranlara "Baba" dizisiyle dönen Özge Yağız, "Büşra Saruhanlı" karakterine hayat veriyor. Peki Özge Yağız kimdir, kaç yaşında, nereli?

Show TV'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Baba, yayın macerasına başlıyor.

Diziye geri sayım sürerken, oyuncular ve karakterler de merak konusu.

Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş ile başrolü paylaşacak olan kadın oyunculardan biri de Özge Yağız oldu.

Tolga Sarıtaş’ın canlandıracağı Kadir karakterinin kız kardeşi Büşra olarak izleyeceğimiz oyuncu, hikayenin dramı yüksek karakterlerinden birisiyle izleyici karşısına çıkacak.

Baba dizisinin tanıtımını 2,8 milyonluk Instagram hesabından paylaşan Özge Yağız, sevenlerini heyecanlandırdı. Öte yandan Büşra karakteri ve Özge Yağız'a dair bilgiler de arama motorlarında sorgulanıyor.

Yemin dizisindeki rol arkadaşı Gökberk Demirci ile dolu dizgin bir aşk yaşayan güzel oyuncunun özel hayatı da mercek altında.

Peki Baba dizisinin Büşra Saruhan'ı Özge Yağız kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

BABA DİZİSİ BÜŞRA SARUHANLI KARAKTERİ

Emin’in en küçük çocuğu, tek kızı. Ödemiş’teki hesap işlerini o hallediyor. Aşık olmadığı bir adamla, Ahmet’le evli. Kadir’le arasında daha farklı ve sevecen bir ilişki var.

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Özge Yağız, 10 Nisan 1997 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi mezunudur.

İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını Sen Koy ile yaşayan Yağız, 2019'da başrol karakteri olan Reyhan'a hayat verdiği Yemin dizisi ile adını daha çok duyurmasının ardından, 2020-2021 yılları arasında ekranlara gelen Sol Yanım dizisinde rol aldı.

ÖZGE YAĞIZ GÖKBERK DEMİRCİ AŞKI

24 yaşındaki Özge Yağız ve Gökberk Demirci çifti, bir dönem Reyhan ve Emir karakterleriyle iki sevgiliyi canlandırdıkları Yemin dizisinde birlikte rol almıştı.

Aynı dizide aşkları filizlenen sevgililerden Özge Yağız diziden ayrılmış olsa da aşkları gerçek hayatta da tam gaz devam ediyor.

Birlikteliklerinde evlilik kararı alan oyuncu çift, mutluluklarını sosyal medyadan paylaşmayı sürdürüyor.