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    Baba dizisinin ekran macerası sona eriyor! Veda tarihi belli oldu

    Başrollerinde Tolga Sarıtaş ve Haluk Bilginer'in yer aldığı Show TV'nin sevilen dizisi Baba'nın sezon finali tarihi belli oldu. Peki Baba dizisi ne zaman sezon finali yapacak? İşte veda tarihi...
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2022 - 16:23
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 16:26
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    Baba dizisinin ekran macerası sona eriyor! Veda tarihi belli oldu

    Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu, senaryosunu Gökhan Horzum ile Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Show TV'nin sevilen dizisi Baba, her salı akşamı milyonları ekran başına topluyor.

    Başrollerinde Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Deniz Hamzaoğlu, Özge Yağız, Hakan Kurtaş, Dilara Aksüyek gibi başarılı isimlerin yer aldığı Baba dizisi, reytinglerde hatırı sayılır bir oran elde ediyor.

    Etkileyici bir aile dramasını ekranlara taşıyan ve güçlü oyuncu kadrosuyla herkesin ilgisini çeken dizinin finali mi yoksa sezon finali mi yapacağı merak ediliyordu.

    Ay Yapım imzalı dizinin sezon finali yapmasına karar verildi. Peki Baba dizisi ne zaman sezon finali yapacak? İşte veda tarihi...

    15. bölümüyle ara veriyor

    Reytinglerde istenileni veremese de başarıyla yayınına devam eden Baba dizisinin sezon finali fragmanı yayınlandı.

    Buna göre Baba dizisi, 31 Mayıs Salı akşamı yayınlanacak 15. bölümüyle birlikte sezon finali yapacak.

    Beril Pozam, Oktay Çubuk, Macit Koper, Zeynep Tuğçe Bayat ve Özge Özacar'ın veda ettiği dizinin Eylül ayında yeniden ekranda olması bekleniyor.

    Yaşanan ayrılıklar ise yeni dönemin çok daha farklı ve bambaşka yeniliklerle dolu olacağına işaret ediyor.

    Baba dizisinin ekran macerası sona eriyor! Veda tarihi belli oldu #1


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