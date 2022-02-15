Baba dizisinin Sevil'i Beril Pozam kimdir, kaç yaşında? İşte Beril Pozam'ın biyografisi

Baba dizisinde Sevil Öztürk karakterine hayat verecek olan Beril Pozam'ın hayatı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki Baba'nın Sevil'i Beril Pozam kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte sevgilisi...

Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu, senaryosunu Gökhan Horzum ile Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Show TV'nin yeni dizisi Baba, 15 Şubat Salı akşamı ekran macerasına başlıyor.

Başrollerinde Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Deniz Hamzaoğlu ve Beril Pozam'ın yer aldığı Ay Yapım imzalı Baba dizisi, sezona damga vurmaya hazırlanıyor.

Güzel oyuncu Beril Pozam, etkileyici bir aile dramasını ekrana taşıyacak olan dizide Kadir’in sevdiği kadın olan Sevil Öztürk karakterine hayat verecek.

Beril Pozam'ın hayatı ve kariyerine dair bilgiler ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

Ünlü oyuncu son olarak Ada Masalı dizisinde hayat verdiği İdil karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Peki Baba dizisinin Sevil'i Beril Pozam kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Beril Pozam'ın hayatı ve gerçek aşkı...

BABA DİZİSİ SEVİL ÖZTÜRK KARAKTERİ HAKKINDA

Kadir'in sevdiği kadın. Anaokulu öğretmeni. Kadir’le üniversitede tanışır. Aradığı huzuru, güveni Kadir’de bulur. Ancak planladıkları gibi bir gelecek kuramazlar. Sevil başkasıyla evlenir, kızı Üzüm dünyaya geldikten sonra boşanırlar. Kendini Üzüm’e adar.

BERİL POZAM KİMDİR?

1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Beril Pozam, Özel Ahmet Şimsek Koleji'nden mezun oldu.

Ardından Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü bitiren Beril Pozam, birçok tiyatro oyununda sahne teknisyeni, oyuncu, asistan ve çevirmen olarak görev aldı.

Daha önce Afilli Aşk, Akrep ve Ada Masalı dizileriyle adından söz ettiren Pozam, Baba dizisiyle ekranlara geri döndü.

ROL ALDIĞI DİZİLER

Baba (TV Dizisi 2021)

Ada Masalı (İdil, TV Dizisi 2021)

Olağan Şüpheliler (TV Dizisi 2021)

Akrep (Ayşem, TV Dizisi 2020-2021)

Afili Aşk (Nazmiye Özkayalı, TV Dizisi 2019)

AVM Sakini (Dedektif Öykü, TV Dizisi 2019)

BERİL POZAM'IN GERÇEK AŞKI UĞUR UZUNEL

Beril Pozam, şimdilerde Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği Esat karakteriyle adından söz ettiren Uğur Uzunel ile aşk yaşıyor.

Uğur Uzunel ve Beril Pozam ikilisi, 2019 yılında yayınlanan Afilli Aşk dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladı.

İlişkilerini magazinden uzak yaşayan çiftin, ailelerinin tanıştığı ve ilişkilerinin evlilik yolunda ilerlediği belirtiliyor.