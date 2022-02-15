Baba dizisinin Sevil'i Beril Pozam'ın sevgilisi çok tanıdık! Yengesiydi, aşkı oldu...

Baba dizisinin Sevil'i Beril Pozam'ın sevgilisi çok tanıdık! Yengesiydi, aşkı oldu...

Baba dizisinde Sevil karakterini canlandıran oyuncu Beril Pozam'ın gönlünü kaptırdığı isim Masumlar Apartmanı'nın Esat'ı Uğur Uzunel çıktı. İkilinin dizi setinde başlayan arkadaşlığı, aşka dönüştü.

Başrollerinde usta oyuncu Haluk Bilginer ile genç yetenek Tolga Sarıtaş’ı buluşturan ‘Baba’ dizisi, 15 Şubat Salı akşamı yayın hayatına adım atıyor.

Ay Yapım imzalı dizinin kadrosunda Nihan Okutucu, Taner Rumeli, Zeynep Tuğçe Bayat, Cem Uslu, Özge Özacar, Beril Pozam ve Damlasu İkizoğlu gibi oyuncular da yer alıyor.

Sevil karakteriyle dikkat çeken genç oyuncu Beril Pozam, seyircilerin gündeminde.

Daha önce Akrep ve Afilli Aşk dizileriyle ekranlarda boy gösteren 27 yaşındaki güzel oyuncu, şimdilerde aşkın tadını çıkartıyor.

BERİL POZAM'IN AŞKI MASUMLAR APARTMANI'NDAN

Hayatı ve kariyeri merak konusu olan Pozam'ın sevgilisinin ünlü oyuncu olduğunu öğrenenler, şaşkınlığını gizleyemiyor.

Şimdilerde Masumlar Apartmanı dizisndeki Esat rolüyle beğeni toplayan Uğur Uzunel, Beril Pozam ile Afilli Aşk dizisinin setinde tanıştı ve yakınlaştı.

Uzunel'in yengesi karakterini canlandıran Beril Pozam'ın dizideki arkadaşlığı aşka dönüştü.

Çiftin, ailelerinin tanıştığı ve evlilik yolunda olduğu biliniyor.