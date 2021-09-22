Baba yere yığıldı! Masumlar Apartmanı Hikmet öldü mü? Vedalar çoğalıyor...

TRT1 dizisi Masumlar Apartmanı dün akşam yayınlanan 39. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin final sahnesinde yaşananlar ise seyircileri hem korkuttu, hem meraklandırdı.

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun ve Tansel Öngel'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı, dün akşam 39. bölümüyle ekrana geldi.

İnci'nin vedasının etkileri sürerken, Rüya'nın gelişi ise Han'a iyi gelmeye başladı...

Reyting listelerinde üst sıraları rakiplerine bırakmayan Masumlar Apartmanı 39. son bölüm final sahnesinde büyük bir şok yaşandı.

YERE YIĞILDI

Masumlar Apartmanı son bölümde karşı apartmandan Han'ın evini gözetleyen ve dinleyen Rüya, Hikmet'in fenalaşarak yere yığıldı gördü.

Safiye ve Gülben ise babalarının durumundan haberdar olmadı. Koşarak eve giden Rüya kapıyı çalıp "Babanızın yardıma ihtiyacı var. Adam ölüyor gitsenize" dedi.

Gülben, Safiye ve Neriman ise babalarını yerde hareketsiz yatarken buldu.

MASUMLAR APARTMANI HİKMET ÖLDÜ MÜ?

Masumlar Apartmanı'nda Hikmet rolünü oynayan usta oyuncu Metin Coşkun'un diziye veda edip etmeyeceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Karakterin akıbeti ise yeni bölümde netlik kazanacak.