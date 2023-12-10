Babala TV’nin ilk dizisi geliyor! Yayın tarihi belli oldu… Oğuzhan Uğur’un sahibi olduğu Babala TV’nin ilk dizisinin ilk tanıtımı geldi. “Sefa Olay Yeri” 16 Aralıkta seyirciyle buluşacak.

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Mevzular: Açık Mikrofon gibi çok izlenen yapımlara ev sahipliği yapan Babala TV'nin ilk dizisi "Sefa Olay Yeri"nin ilk tanıtımı yayınlandı. Yönetmenliğini Doğacan Anafarta üstlenirken, senaryosunu Ünal Yeter ve Barış Başar birlikte kaleme aldı.

İlk tanıtımı yayınlanan polisiye dizi, 16 Aralık tarihinde izleyiciyle buluşacak.

Dizide Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Hande Katipoğlu ve Mekin Sezer gibi oyuncular rol alıyor. Dizinin başrolü Peluş Komiser Sefa’yı oyuncu Özgün Aydın hem seslendirip hem de oynattı.