Babamın Ceketi filmi konusu nedir? Babamın Ceketi filmi oyuncu kadrosu..

2018 yılında vizyona giren komedi ve dram türündeki Babamın Ceketi filmi, bu akşam Kanal D ekranlarında sinema severlerle buluşacak. Peki Babamın Ceketi filmi konusu nedir? Babamın Ceketi oyuncuları..

Müfit Can Saçıntı'nın hem yönetmenlik koltuğunda hem de başrolünde yer aldığı Babamın Ceketi filmi, bu akşam saat 21.00'da Kanal D ekranlarında film severlerle buluşuyor.

Çekimleri İstanbul, Ağva ve Dalyan'da yapılan ve 4 hafta süren Babamın Ceketi filmi, 2018 yılında beyazperdede izleyici ile buluştuğunda büyük yankı uyandırmıştı

Evlenebilmek için iş bulmaya çalışan bir gencin hikayesini anlatan filmi Kanal D yayın akışında görenler, Babamın Ceketi filmi konusu nedir, oyunları kimler? sorusuna yanıt arıyor.

Peki Babamın Ceketi filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Babamın Ceketi filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

BABAMIN CEKETİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir süredir birlikte olan Ferhat ve Aslıhan ilişkilerini evlilikle taçlandırmak istemektedir fakat Ferhat'ın işsiz olması evlenmeleri önünde büyük bir engeldir.

Bu sırada Aslıhan'ın babasının kalp krizi geçirmesi durumu daha da çıkmaza sokar. Aslıhan'ın babası yaşadığı sağlık sorunu sonrası kızına evlenmesi için baskı yapmaya başlar. Babası ölmeden önce kızının mürüvvetini görmek istemektedir fakat bunun için Ferhat'ın iş ve düğün için para bulması gerekir.

Bu süreçte Ferhat'ın en büyük destekçilerinden biri de babası İbrahim'dir. Oğlunu okutarak en iyi babalığı yaptığını düşünen İbrahim, şimdi de ona iş aramaya başlar. Mahalleden arkadaşı Penguen Ersin'in de yardımıyla iş aramaya başlayan Ferhat, kendisini türlü maceraların içerisinde bulur.

BABAMIN CEKETİ FİLMİ OYUNCU KADROSU

İşlediği konunun yanı sıra oyuncularıyla da dikkatleri üstüne çeken Babamın Ceketi filminin oyuncu kadrosunda;

Mert Turak, Erkan Can, Elif Nur Kerkük, Ayşen Gruda, Suat Sungur, Yalçın Menteş, Banu Manioğlu, Uğur Demirpehlivan, Ünal Yeter, Tuncay Akça, Ahmet Arıman Sami Aksu yer alıyor.