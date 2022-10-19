Baba'nın Büşra'sı kalçasına kadar açtı, güzelliği büyüledi!

Baba'nın Büşra'sı kalçasına kadar açtı, güzelliği büyüledi!

Baba dizisinde Büşra'ya hayat veren Özge Yağız, son paylaştığı kareler ile hayranlarının aklını başından almayı başardı. Yağız'ın güzelliğine ve kusursuz fiziğine yorum yağdı.

1997 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Özge Yağız, Başkent Üniversitesi'nden mezun oldu ve oyunculuk alanında ilerlemeye başladı.

Asıl mesleği diyetisyenlik olan Özge Yağız, 2016 yılında yayınlanan Adını Sen Koy dizisi ile ekranlara adım attı.

Bu dizide ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Özge, asıl tanındığı dizi olan Yemin'e 2019 yılında başladı.

Başarılı isim bu dizide 2020 yılına kadar boy gösterirken, partneri Gökberk Demirci'ye gönlünü kaptırdı.

Aşk hayatı yolunda giden oyuncu Yemin dizisinden ayrıldıktan sonra şansızlıklar yaşadı ve iki dizisi kısa süre sonra final verdi.

Önce Sol Yanım akabinde ise İçimizden Biri isimli dizilerde yer alan ancak erken final verdiği için umutsuzluğa kapılan Yağız, şimdilerde Baba'da yer alıyor.

Baba dizisinde Tolga Sarıtaş, Haluk Bilginer ve Hakan Kurtaş ile birlikte oynayan Özge, başarısı ile göz dolduruyor.

Aradığı kanı sonunda bulan ve adından söz ettiren oyuncu, sosyal medyanın da aktif isimleri arasında yer alıyor.

Her paylaşımı ile dikkatleri üzerine çeken Yağız, son olarak mini elbiseli pozunu hayranlarının beğenisine sundu.

Özge'den büyüleyen poz

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Baba ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Özge Yağız, siyah mini elbisesiyle akılları baştan aldı.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Özge Yağız'ın pozlarına, alev emojili yorumlar yağd

Instagram'da 3 milyondan fazla takipçisi bulunan Özge Yağız, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.