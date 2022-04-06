Baba'nın Büşra'sı Yemin'in Reyhan'ı... Esmer güzeli Özge Yağız'ın asıl mesleğini duyan küçük dilini yuttu!

Baba dizisinde yer alan Özge Yağız'ın mesleğini duyan şoke oldu. Oyunculuğu ile göz dolduran ünlü isim, güzelliği ile ise birçok meslektaşını geride bırakıyor.

Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Baba, Salı günleri ekrana geliyor.

Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın başrolünde yer aldığı dizi, farklı konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri çekiyor.

Bir Anadolu öyküsü olarak role çıkan dizide Özge Yağız ise Büşra Saruhanlı karakterine hayat veriyor.

Yemin dizisinde canlandırdığı Reyhan karakteri sayesinde akıllara kazınan Yağız, peş peşe talihsizlikler yaşadı.

Sol Yanım ve İçimizden Biri dizilerinin kısa sürede final yapması Özge Yağız'ın talihsizlikler silsilesi yaşamasına neden oldu ancak Baba'da işler fena gitmiyor.

Sosyal medya paylaşımları ve güzelliği ile dikkati çeken Yağız'ın asıl mesleği meğer oyunculuk değilmiş.

Esmer güzeli olarak Büşra karakteri ile öne çıkan Özge Yağız'ın asıl mesleği duyanların ağzını açık bıraktı.

Özge Yağız'ın asıl mesleği bakın neymiş!

İstanbul’da dünyaya gelen Özge Yağız, televizyon kariyerine ilk kez Adını Sen Koy dizisi ile adım attı.

Yağız, Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde başrol karakteri Reyhan ile de oldukça ses getirdi.

Başkent Üniversitesi mezunu olan ismin oyunculuk dışındaki mesleğinin diyetisyen olduğu öğrenildi.

Yemin dizisinde beraber çalıştığı rol arkadaşı Gökberk Demirci ile nişanlı olduğu bilinen isimden, önceki günlerde ayrılık haberi gelmişti.