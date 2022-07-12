Petrol
102.12
-4.65%
Euro
17.4245
-0.14%
Dolar
17.3267
-0.14%
Altın
964.17
-0.38%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
350.795
-2.47%
BTXN Coin
7.38
-0.40%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Baba'nın Elif'i Dilara Aksüyek kumsalda diz çökünce...'Yaptın yine yapacağını'

    Tatilden poz vermeye devam eden Dilara Aksüyek, son kareleriyle göz kamaştırdı.
    • Haber Merkezi
    • 12.07.2022 - 16:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Baba'nın Elif'i Dilara Aksüyek kumsalda diz çökünce...'Yaptın yine yapacağını'

    Güzel oyuncu Dilara Aksüyek, cesur sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

    Kıyafet seçimleri ve açıklamaları ile dikkatleri çeken Aksüyek, tatilin keyfini çıkartıyor.

    34 yaşındaki Dilara Aksüyek, kumsalda diz çökerek poz verdi.

    Fiziğiyle büyüledi

    Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan oyuncu paylaşımlarıyla fizik şov yaptı.

    Dilara Aksüyek'in o kareleri, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.

    Fit görüntüsüyle dikkat çeken güzel oyuncu, "poz kes" notunu yazdı.

    Baba nın Elif i Dilara Aksüyek kumsalda diz çökünce... Yaptın yine yapacağını #1

    Baba nın Elif i Dilara Aksüyek kumsalda diz çökünce... Yaptın yine yapacağını #2

    Baba nın Elif i Dilara Aksüyek kumsalda diz çökünce... Yaptın yine yapacağını #3

     


    İlginizi Çekebilir

    Sevimli ayının havuz keyfi
    Yaşam

    Sevimli ayının havuz keyfi

    Bursa'da kurbanlığını çocuğu gibi sırtında götürdü
    Gündem

    Bursa'da kurbanlığını çocuğu gibi sırtında götürdü

    Koin yatırımı yapmadan bu uzmanı muhakkak dinleyin
    CryptoTrade

    Koin yatırımı yapmadan bu uzmanı muhakkak dinleyin

    Görüş Bildir