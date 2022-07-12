Baba'nın Elif'i Dilara Aksüyek kumsalda diz çökünce...'Yaptın yine yapacağını'

Baba'nın Elif'i Dilara Aksüyek kumsalda diz çökünce...'Yaptın yine yapacağını'

Tatilden poz vermeye devam eden Dilara Aksüyek, son kareleriyle göz kamaştırdı.

Güzel oyuncu Dilara Aksüyek, cesur sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

Kıyafet seçimleri ve açıklamaları ile dikkatleri çeken Aksüyek, tatilin keyfini çıkartıyor.

34 yaşındaki Dilara Aksüyek, kumsalda diz çökerek poz verdi.

Fiziğiyle büyüledi

Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan oyuncu paylaşımlarıyla fizik şov yaptı.

Dilara Aksüyek'in o kareleri, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.

Fit görüntüsüyle dikkat çeken güzel oyuncu, "poz kes" notunu yazdı.