- Haberler
- Medya Haberleri
- Baba'nın Elif'i Dilara Aksüyek mayolu ıslak pozları ortalığı salladı! 'Su kuşu'
Baba'nın Elif'i Dilara Aksüyek mayolu ıslak pozları ortalığı salladı! 'Su kuşu'
Oyuncu Dilara Aksüyek'in "deniz, kum, güneş fotoları için sayfama beklerim" notunu yazdığı kareleri, sosyal medyada beğeni topladı.
- Haber Merkezi
- 19.07.2022 - 16:09
Yeni sezonda Baba dizisinde yer almayacak olan güzel oyuncu Dilara Aksüyek, cesur sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.
Kıyafet seçimleri ve açıklamaları ile dikkatleri çeken Aksüyek, tatilin keyfini çıkartıyor.
34 yaşındaki Dilara Aksüyek, denizin içinden poz verdi.
Islak pozlar
Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip olan oyuncu fiziğiyle beğeni topladı.
Dilara Aksüyek'in o kareleri, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.
Fit görüntüsüyle dikkat çeken güzel oyuncu, "deniz, kum, güneş fotoları için sayfama beklerim" notunu yazdı.